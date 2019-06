Az Ivan and The Parazol nyitja idén a Várkert Bazár sorozatát

Az Ivan & The Parazol koncertje nyitja idén a Volt egyszer egy Ifipark című sorozatot a Várkert Bazárban, ahol a nyár folyamán fellép még Kovács Kati, az Edda Művek, Zséda, az Ős-Bikini, Deák Bill Gyula és a Piramis is.



Három évvel ezelőtt rendezte meg az intézmény a Volt egyszer egy ifipark című kiállítást, amelynek sikere inspirálta a koncertsorozat megszervezését - idézte fel Sikota Krisztina, a Várkert Bazár kulturális igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



A cél az volt, hogy ne csak azok éljék át a koncerteket, akik régen is a Várkert Bazárba jártak szórakozni, hanem megpróbálják bevonzani a fiatal közönséget is - emelte ki.



Vasárnap az Ivan and the Parazol vendége Tátrai Tibor lesz, július 5-én Kovács Kati ad koncertet, az Edda Művek július 12-én lép fel, július 26-án Zséda vendége Horváth Charlie lesz, szeptember 12-én pedig az Ős-Bikinit hallhatja a közönség Nagy Feróval, Vedres Józseffel, Szűcs Antal Gáborral, Németh Alajossal és Németh Gáborral, akik ilyen felállásban 1983 óta nem adtak koncertet. Deák Bill Gyula szeptember 13-i koncertjén legjobb számaiból válogat, elhangzik például a Rossz vér, a Hosszú lábú asszony, a Kőbánya blues meg az István, a király két dala is.



A rendezvénysorozat záróeseményének szeptember 21-én a Piramis lesz a fellépője, akik A nagy buli 2.0 címmel adnak műsort, miután a csapat szinte napra pontosan negyven évvel ezelőtt az Ifiparkban rögzítette legendás koncertlemezét, A nagy bulit. A mostani koncerten a negyven évvel ezelőtti fellépés dalai, valamint az 1981-es lemez, az Erotika néhány dalát is előadják.