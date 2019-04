Az internet népe döntött: megszűnnek a műanyag fedelek az Aldi saját márkás termékein

Az átállás egy hosszabb folyamat lesz, de a fontos mérföldkövekkel még visszatérünk! A jövő tekintetében pedig, további projekteken dolgozunk, hogy cégünk minél környezetbarátabb legyen.

A kérdésre több mint 3600 szavazat érkezett, ebből közel 2500-an voksoltak arra, hogy nem kell tető, 305-en kommentben is kifejtették a véleményüket.A válaszok megoszlottak: sokan praktikusnak találják, hogy vissza tudják zárni a dobozt, amíg az nem ürül ki teljesen.A műanyag fedél ellenzői, erre a problémára is kínáltak megoldást. Javaslataik szerint például áttölthető egy lezárható üvegbe, vagy használható hozzá szilikon tető is. De voltak akik azt javasolták, hogy visszaváltható üvegekben kellene árulni ezeket a tejtermékeket.Sokan pedig további ötleteket is adtak az áruházláncnak a műanyaghulladék további csökkentésére: nem kellene fóliázni a kígyóuborkát, a zacskókat is vannak akik megszüntetnék és papírra cserélnék.A visszajelzések alapján tehát az Aldi úgy döntött, hogy megszünteti a műanyag fedelet a saját márkás tejtermékein. Mint írják ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra, de elkezdtek dolgozni az ügyön, sőt további környezetkímélő megoldáson is.