Az indiaiak mostantól ötszörös áron léphetnek a Tádzs Mahalba

Kép: Pixabay

Ötszörösére emelték az agrai Tádzs Mahalba szóló belépőjegy árát Indiában a hazai turisták számára, hogy visszaszorítsák a hófehér márványból emelt mauzóleum látogatottságát és környezeti terhelését.A 17. században emelt palotaszerű síremléket napi átlagban 10-15 ezren keresik fel, hétvégénként azonban eléri a 70 ezret is a látogatók száma, akiknek a nagy többsége belföldi turista. A hazai látogatóknak az eddigi 50 helyett 250 rúpia (1000 forint) belépődíjat kell fizetniük.Drágult a belépés a külföldiek számára is, akiktől fejenként 19 dollárt (5400 forint) szednek be a pénztáraknál az eddigi 16 dollár helyett.A műemléket felügyelő Indiai Régészeti Szolgálat arra számít, hogyAz indiai kormány néhány hónapja már napi 40 ezerben határozta meg a látogatók számának felső határát.Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő műemléket 2016-ban 6,5 millió látogató kereste fel.A 17. században a Jamuna folyó partján fehér márványból emelt Tádzs Mahal messze a legismertebb indiai építmény. Sah Dzsahán, az indiai mogul dinasztia ötödik uralkodója építtette szeretett felesége, a perzsa származású Mumtáz Mahalt (palota ékessége) számára.Az asszony 1631-ben fiatalon, 14. gyermekének világra hozatala közben meghalt, Sah Dzsahán pedig megesküdött: olyan síremléket állít feledhetetlen szerelmének, amilyent még nem látott a világ. Az épületegyüttes felépítése 22 évet vett igénybe.