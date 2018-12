Az év meghökkentő kérdéseit rangsorolta a brit külügy

A vasárnap ismertetett tízes mezőny első helyére az a hívó került, aki az Egyesült Államokból érdeklődött a minisztériumnál aziránt, hogy az idén ki nyerte a BBC televízió Strictly Come Dancing címmel évente megrendezett, celebeket felvonultató, rendkívül népszerű táncversenyét.



Az előkelő második helyre került az a férfi, aki azt kérdezte a Foreign Office ügyeletesétől, hogy hova küldhet egy másfél méteres fadarabot, amelyet a tengerparton talált, és amelyről az a meggyőződése támadt, hogy egy XVIII. századi brit hadihajó maradványa.



Olaszországban egy brit állampolgár esküvője megszervezésével kívánta megbízni a római brit nagykövetséget, egyben azt is kérte, hogy a diplomáciai képviselet javasoljon egy jó virágboltot, és szerezzen neki "belépőjegyet" a pápához.



A Kanári-szigetekről azzal telefonált egy brit turista, hogy a külügy eszközöljön ki számára egy másik szállodai szobát, mivel eredeti szobájába "betört" egy kóbor macska és az ágyra pisilt. Egy férfi azt kívánta megtudni a londoni külügyminisztériumtól, hogy élnek-e vámpírok Lengyelországban.



Azért fogott gyanút, mert egy lengyel hölgy, akivel egy online fórumon ismerkedett meg, még az első randevú előtt tudni akarta az ő vércsoportját. Kuvaitban valaki kutyakölyköket ajánlott fel ingyen a helyi brit nagykövetség munkatársainak.



Bangkokból azzal a kéréssel telefonált egy férfi, hogy a minisztérium vegye fel a kapcsolatot az ő nevében egy helyi masszázsszalonnal, mivel a masszázs közben elaludt, és emiatt úgy érzi, hogy nem köteles kifizetni az intézmény által kért díjat.



Delhiből azt akarta megtudni egy telefonáló, hogy hány órakor nyit a helyi brit diplomáciai képviselet, mert úgy hallotta, hogy ott vegetáriánusok számára is megfelelő virslit árulnak, és szeretne belőle vásárolni.



A brit külügyminisztérium szóvivője a kivonatos összeállításhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta: a tárcához az idén több mint 330 ezer hívás futott be olyan brit állampolgároktól, akiknek valóban segítségre volt szükségük. Közülük 3400-an kórházba kerültek, 4900-at pedig őrizetbe vettek külföldön.



A szóvivő szerint a minisztérium emellett csaknem 30 ezer utazási okmányt állított ki sürgősséggel olyan brit utazóknak, akik külföldön vesztették el útlevelüket.



A külügyi illetékes hozzátette: a tárca sajnálatos módon nem tud tanácsadással szolgálni vámpírok, kóbor macskák vagy a BBC-táncverseny ügyében, és bármilyen szomorú, vegetáriánusoknak készült virsli árusítására sincs módja.