Az Euro-Ring versenypályán csapnak össze a magyar sztárhölgyek

A TV2 Super Car című autósmagazinjában mutatják be a RaceTaxi.hu tartóssági kupasorozatának női fordulóját, amelyben március 31-től kilenc héten át magyar sztárok versenyeznek majd egy BMW M5-ös versenyautó kormánya mögött.

Kiss Virág

„Nagyon jól éreztem magamat a forgatások során, amelyen nem csak műsorvezetőként, de a Safety Car pilótájaként is részt vettem"

Kiss Daniella

Volt, akivel már a tesztnapon is mentünk néhány kört az Euro-Ringen, többek azonban csak a forgatást megelőzően ültek először a BMW M5 be. Próbáltam olyan vezetéstechnikai elemeket megtanítani nekik, amiket nem csak a versenypályán, de a mindennapokban is hasznosan alkalmazhatnak majd"

Vezetés közben a pilótáknak beszélgetniük kellett velem, ez pedig igen csak megzavarta a hölgyeket"

Visváder-Palácsik Lilla

A cél tehát nem az, hogy minél alacsonyabb szintidő mellett teljesítsék az örkényi Euro-Ring versenypálya technikás kanyarjait, hanem arra kell törekedniük, hogy az általuk vezetett három kört nagyságrendileg ugyanannyi idő alatt tegyék meg.- mondja Vogel Adrienn autóversenyző, aki szerint a versenyzők nagyon ügyesek voltak, jó néhányan pedig túl is teljesítették az elvárásokat.Rácz István autóversenyző, aki egyik producere is a műsornak, nem csak egy kör erejéig mutatta meg a versenyzőknek, hogy mire is képes a 750 lóerős BMW M5, de felkészülésüket vezető instruktorként is segítette a korábbi tesztnapok alkalmaival.– magyarázza.– mondja nevetve Rácz István, hozzátéve, hogy így a versenyzőik elvesztették azt a fajta belső órájukat is, ami hozzásegítette volna őket a közel azonos köridők teljesítéséhez. Úgy véli azonban, hogy így is meglepően jó eredmények is születtek.A RaceTaxi.hu csapata szerint, sikerült egy merőben új televíziós műsorfomátumot megalkotniuk.„A Super Car magazin hétről hétre izgalmas blokkal jelentkezik majd, amiben a nézők nem csak egy különleges kupasorozatot tekinthetnek majd meg, hanem a hírességek eddig nem látott, új oldalával is megismerkedhetnek" – húzzák alá.Hozzáteszik: büszkék arra, hogy Magyarországon elsőként, ilyen jellegű autóversenyt a RaceTaxi.hu csapata rendezett meg.