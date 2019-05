Az első holdra szállás részletes kézikönyvére lehet licitálni egy aukción

Az 1969-es első holdra szálláshoz az amerikai asztronauták számára készült kézikönyvre lehet licitálni júliusban a Christie's New York-i aukcióján. Az árverési ház szerint akár 9 millió dollárért (2,6 milliárd forintért) is elkelhet a relikvia.



A 44 oldalas dokumentum részletes utasításokat tartalmaz az Apollo-11 legénysége számára az első holdra szállás végrehajtásához. A misszióban három űrhajós vett részt: míg Michael Collins a Hold körül keringett az űrhajóval, Neil Armstrong és Buzz Aldrin az Eagle holdkomppal landolt az égitesten.



Ezek a lépésről lépésre leírt utasítások a holdra szálló Eagle legénységének teljes programját tartalmazzák. A könyv minden mozzanatot rögzít a sisak felvételétől az űrruha energiaellátásának ellenőrzéséig.



A technikai adatokat is felsoroló könyvet Armstrong és Aldrin magukkal vitték az Eagle-re. A két űrhajós a misszió alatt számos rajzot készített a könyvben, csaknem 150 pipát és jegyzetet írt bele. Mivel hang- és videofelvétel nem készült az Eagle kabinjában, a kézikönyv jelenti az egyetlen betekintést az űrkutatás történetének ezen pillanataiba. Egyúttal ez az első írás, amelyet ember egy más égitesten vetett papírra.



A könyvet egy magángyűjtő bocsátja árverésre, aki korábban Aldrintól vásárolta meg.



A gyűjtők hatalmas összegeket fizetnek ki az űrkutatás relikviáiért, 2017-ben a Sotheby's aukciósház Armstrong holdporral borított cipzáras táskáját árverezte el 1,8 millió dollárért.



A Christie's előzetesen 7-9 millió dollárra becsülte a kézikönyv árát. A kézikönyvet május 3. és 17. között New Yorkban állítják ki, a júliusi aukció előtt még a világ több városában bemutatják.



Az Apollo-11 útjának 50. évfordulójára emlékező aukción 150 tárgyat árvereznek el, amelyek az űrkutatással kapcsolatosak.



Utoljára 1972-ben járt ember a Holdon.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)