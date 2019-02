Az életünk negyedét az interneten töltjük

–

Nem kellenek tudományos alaposságú kutatások ahhoz, hogy nagyon jól tudjuk: rengeteget szörfözünk a világhálón minden egyes nap. Ettől függetlenül meglepő adatoka Hootsuite és We Are Social legújabb felméréséből, eszerint nagy átlagban az internetezők világszerte napi 6 órát és 42 percet töltenek onlineAz átlag kiszámolásához szükséges adatokat a kutatók a világ negyven országában gyűjtötték be, sajnos Magyarország nem volt köztük.A internetezéssel naponta átlagosan eltöltött idő rekordját 10 óra 2 perccel a Fülöp-szigeteken élők tartják, de a munkanapnak mondható 8 óra felett vannak még a brazilok, thaiföldiek, a kolumbiaiak, az indonézek, a dél-afrikaiak, az argentinok, a malájok és a mexikóiak is.A spektrum másik végét a japánok uralják, ők csak napi 3 óra 45 percet töltenek netezéssel. Rajtuk kívül még a németek, a franciák, a hollandok és a svájciak vannak napi 5 óra alatt.