Az Avatar és az X-Men szerzői joga is a Disney-é lett

A 71,3 milliárd dolláros, részvényenként 51,6 dolláros akvizícióval a 21st Century Fox mozifilm és televíziós műsorgyártása mellett a Disney tulajdonába került olyan jelentős produkciók szerzői joga is, mint az Avatar, az X-Men, a Jégkorszak, a Modern család és a Simpson család.



A Disney ellenőrzése alá kerültek a Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family és Fox Animation vállalatok. A televíziós műsorgyártásban a Disney tulajdonába kerültek a Twentieth Century Fox Television, FX Productions, Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Networks Group International, Star India cégek, valamint a Fox ellenőrző részesedései a Hulu, Tata Sky és az Endemol Shine Group cégekben.



A Disney birtokába került a Fox 22 regionális sportközvetítő tévécsatornája is, ezeket azonban az akvizíció hatósági engedélyezése feltételeként született megállapodás értelmében értékesítenie kell, mivel már rendelkezik saját ESPN csatornájával. A csatornák értékesítése becslések szerint 20 milliárd dollár bevételt hozhat a Disneynek. Szintén szakértői becslések szerint a Disneynek 36 milliárd dollár hitelt kell felvennie a tranzakció finanszírozásához.



Az üzlet részét nem képező hír- és sportcsatornákat, a FOX News Channel, FOX Business Network, FOX Broadcasting Company, FOX Sports, FOX Television Stations Group egységeket, valamint a sporteseményeket közvetítő kábeltévé állomásokat, az FS1, FS2, Fox Deportes és Big Ten Network csatornákat a 21st Century Fox külön egységbe szervezte ki Fox Corporation néven.



A hagyományos médiacégeknek egyre erősebb konkurenciát támasztanak az olyan internetes műsorszóró szolgáltatások, mint amelyekkel az új technológiai cégek és távközlési szolgáltatók igyekeznek megnyerni maguknak a közönséget. A Netflix Inc., a Google Inc., az Apple Inc. és az Amazon.com Inc. technológiai cégek már több millió előfizetőre tettek szert internetes műsorszóró szolgáltatásaikkal.



Az AT&T távközlési szolgáltató vállalat tavaly vásárolta fel a Time Warner médiacéget 81 milliárd dollárért és már el is indította havi 15 dolláros előfizetéssel elérhető saját Watch TV internetes műsorszóró szolgáltatását, amelyen egyebek között a Time Warner tévécsatornái, a TBS és a TNT is fogható.



A technológiai cégek hatalmas pénzeszközök felett rendelkeznek és óriási kivásárlási veszélyt jelentenek a hagyományos médiacégekre. Bob Iger, a Disney vezérigazgatója ezért is döntött cége megerősítése mellett. A Disney az akvizíció előtt 168 milliárd dollár piaci tőkeértéket képviselt.



Jessica Reif Ehrlich, a Merrill Lynch médiapiaci elemzője szerint a kivásárlás alapjaiban rendezte át az erőviszonyokat a médiaiparban. "Az egész szakma felbolydult amikor Murdoch a Fox eladása mellett döntött" - jelentette ki egy interjúban. "A döntés üzenete ez volt: vagy növekszel, vagy szállj ki".



Bob Iger 2005 októbere óta áll a Disney élén. Vezetői megbízatása 2021 júniusában jár le. A Disney 2006-ban vásárolta meg a Pixar animációs stúdiót 7,4 milliárd dollárért, 2010-ben a Marvel Entertainment céget 4 milliárd dollárért, 2012-ben pedig a Lucasfilm vállalatot, a Star Wars szerzőjét szintén 4 milliárd dollárért.



Bob Iger irányítása alatt a Disney részvényének árfolyama megnégyszereződött. Az akvizíció hírére viszont az árfolyam 2,8 százalékkal 110 dollárra csökkent kedden.