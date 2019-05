Az Amazon azt szeretné, hogy Alexa folyamatosan hallgatózzon

David Emm, a Kaspersky Lab GReAT csapatának fő biztonsági kutatója a következőképpen nyilatkozott a hírrel kapcsolatban:„Sok Amazon Alexa felhasználót aggasztanak valószínűleg a mai hírek, melyek szerint a vállalat legújabb szabadalma lehetővé tenné az eszköz számára, hogy rögzítsen minden elhangzott beszédet, mielőtt még bármilyen utasítást is kapott volna az eszköz. Habár a szabadalomból nem következik, hogy az a jövőbeni Alexa-kompatibilis eszközökre telepítésre kerül, így is riasztó fejleményt jelent a személyes adatvédelem irányának alakulása terén. Tekintettel az otthon kényelmében cserélt érzékeny információk mennyiségére, az Amazon nagy mennyiségű személyes adatot tudna elérni - olyan információkat, amelyek nagy értéket jelentenének a kiberbűnözők számára. Ha az adatok biztonsága nincs garantálva, az Amazon-rendszerek esetleges feltörése komoly kihatással lehet rengeteg ember magánéletére.Ha ez a szabadalom hatályba lép, a fogyasztóknak tisztában kell lenniük ennek következményeivel, és teljes körű tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy milyen adatok kerülnek gyűjtésre, hogyan használják fel őket és hogyan mondhatnak nemet erre az információgyűjtésre. Az Amazon azzal érvelhet, hogy a tárolt adatok elemzése okosabbá teszi az eszközöket az Alexa tulajdonosai számára - de a mai digitális korszakban az ilyen információkat akár megbízható felek is használhatják rossz célra. Mutatja ezt a Cambridge Analytica esete, ahol állami szervek választási kampányuk üzeneteivel a politikát megvitató embereket célozták.Komoly különbség van a mondatok ideiglenes lokális tárolása (parancsok értelmezése céljából) és az adatok nagy részének hosszabb ideig tartó, vagy végleges megőrzése között. Még akkor is, ha a „lehallgatás" legális és a fogyasztók beleegyezésüket adták hozzá. Érték már kritikák az Amazont amiatt, hogy nem tette egyértelművé, hogy milyen adatok kerülnek rögzítésre és tárolásra, és ezért aggódunk, hogy ez a legújabb fejlesztés azt mutatja, hogy a vállalat rossz irányba halad – távolodik az átláthatóság, a magánélet tisztelete és a beleegyezés elveitől."