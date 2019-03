Avicii családja alapítványt hoz létre a zenész emlékére

Avicii világhírű svéd DJ családja kedden jelentette be, hogy alapítványt hoz létre a zenész emlékére. A Tim Bergling néven született svéd zenészt a világ legjobb DJ-i között tartottak számon.



Az egy éve öngyilkos lett Avicii családjának közlése szerint a Tim Bergling Alapítvány elsősorban olyan személyek és szervezetek támogatására fog összpontosítani, amelyek a mentális betegségek és az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykednek. Tevékenysége, amely felöleli továbbá a klímaváltozás, a természetvédelem és a veszélyeztetett fajok területeit is, egyaránt kiterjed Svédországra és külföldre.



A Tim Bergling néven született zenész a komoly tradíciókkal rendelkező svéd elektronikus zenei iskola house "tagozatának" legtehetségesebb képviselője volt. Kétszer is jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.



A Forbes magazin szerint Avicii a legjobban fizetett DJ-k világranglistáján 2016-ban a 12. helyet foglalta el 4,5 millió dollár bevétellel.



Avicii 2016-ban jelentette be, hogy abbahagyja a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét.



A 28 éves svéd zenészt 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt.



Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárják a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél azt sugallta, hogy Avicii öngyilkos lett.