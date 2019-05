Aukciós rekordot döntött Jeff Koons szobra a Christie's árverésén

Jeff Koons amerikai képzőművész Rabbit (Nyúl) nevű szobra 91,1 millió dollárért kelt el szerdán a Christie's New York-i árverésén, élő képzőművész alkotásáért ilyen magas összeget még soha nem fizettek árverésen - közölte az aukciósház.



A pop art művész 1986-ban készítette a 104 centiméter magas szobrot, amelyet a 20. századi képzőművészet egyik legnevesebb alkotásának tartanak. A szakértők legkevesebb 50 millió dollárra becsülték az árát az aukció előtt. Koons három ilyen szobrot készített 1986-ban.



Élő képzőművész eddig aukciós rekordját a brit David Hockney tartotta, akinek a Portrait of an Artist című festménye 90,3 millió dollárért kelt el a Christie's novemberi árverésén.



Koons szobra a 2017-ben elhunyt amerikai könyv- és lapkiadó, Samuel Irwing Newhouse gyűjteményében volt.



A The New York Times című amerikai napilap úgy tudja, hogy Robert U. Mnuchin műkereskedő, Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter apja volt a nyertes licitáló a szerdai árverésen.