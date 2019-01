Átadták a világ legnagyobb múzeumi LCD falát a Szépművészetiben - galéria

Keddtől használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában; a Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával megvásárolt eszköz csaknem 300 műtárgy adatait jeleníti meg interaktív módon.



A 15 méter hosszú múzeumi fal olyan élményt nyújt, amelyhez másképpen nehezen lehetne hozzájutni - hangsúlyozta a berendezés keddi bemutatóján Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke, méltatva a nemrég "fantasztikus szépségben" felújított múzeumépületet is.



Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója hozzátette: a jegybank 150 millió forintos támogatása nélkül nem tudták volna beszerezni a hatalmas LCD falat, amellyel azok figyelmét is az állandó gyűjtemény kincseire szeretnék irányítani, akik már jártak az állandó kiállításban. Mint hozzátette, az október 31-i újranyitás óta már több mint 100 ezren látogattak a Szépművészetibe, a vendégek többsége pedig ismét rácsodálkozott a megújult állandó kiállításra is. Az LCD-fal ezért csak a gyűjtemény olyan darabjait mutatja be, amelyek jelenleg is részei az állandó tárlatnak: az egyiptomi Óbirodalom korától a 18. századig mintegy 300 festményt, szobrot és egyéb műalkotást - számolt be Baán László.

Back István, az LCD-falat kifejlesztő Back és Rosta Kft. alapítója elmondta, hogy Kínában már számtalan múzeumban, bevásárlóközpontban, repülőtéren megtalálható a Magic Wall néven ismert eszköz, melyet azonban ekkora méretben még sehol nem állítottak fel. A 21 kijelzőből összeálló interaktív falat egyszerre akár 30-40 látogató is használhatja - közölte.



Tihanyi Kinga, a múzeum kommunikációs igazgatója az eszköz működését bemutatva hangsúlyozta, az LCD-fal segít a látogatóknak összeállítani a kiállításban bejárandó útvonalat, de utólag is érdemes felkeresni a QR-kódok segítségével okostelefonra is letölthető rengeteg plusz információ kedvéért.



Gerhardt Ferenc az MTI kérdésére elmondta, hogy a jegybank támogatása nem a jegybank Értéktár elnevezésű műtárgyvásárlási keretének terhére, hanem azon felül valósult meg.



Baán László hozzátette, Munkácsy Mihály Poros út című, az Értéktár program keretében nemrég megvásárolt festményét jelenleg restaurálják, rövidesen azonban a Szépművészeti látogatói is találkozhatnak a mesterművel az állandó kiállításban.