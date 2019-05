Átadták a Billboard magazin zenei díjait - Drake kanadai rapper 12 díjjal rekordot döntött

A 49 éves Careynek 18 listavezető dala volt a Billboard Hot 100 hivatalos amerikai slágerlistán, ami rekordnak számít a szóló előadók esetében.A Boyz II Men formációval közös One Sweet Day című száma 16 héten át uralta az első helyet, megszerezve a leghosszabb ideig listavezető dal címét, amelyen 2017 óta Luis Fonsi Despacito című slágerével osztozik.A Billboard Music Awards díjkiosztón olyan sztárok léptek fel, mint Paula Abdul amerikai énekesnő és Madonna, aki Malumával adta elő közös dalukat.Taylor Swift rekordját megdöntve 12 kategóriában nyert díjat Drake kanadai rapper a Billboard Music Awards díjátadó gáláján szerdán Las Vegasban.Drake hazavihette többek között a legjobb előadó, a legjobb férfi előadó, a legtöbb dalt eladó művész, a legjobb rapper és a Billboard 200-as lista legjobb albuma kategóriában. Az amerikai rapper ezekkel együtt már összesen 27 Billboard díjat nyert, míg Taylor Swift 23-mal.A gála másik nagy esélyese Cardi B volt, akit idén a legtöbb kategóriában jelölték. 21 díjra volt esélyes, végül hatot vihetett haza, köztük a Maroon 5 zenekarral közösen készített Girls Like You című dalért a TOP Hot 100 dal kategória legjobbjának járó elismerést."Emlékszem, amikor a Maroon 5 felkért, hogy csináljuk meg a dalt. Azt gondoltam: haver, öt hónapos terhes vagyok, levegőt sem kapok! De ez a dal fantasztikus és tudtam, hogy siker lesz" - mondta el beszédében az énekesnő.AZ NBC televízión közvetített gálát idén Kelly Clarkson énekes-dalszerző vezette.Mariah Carey-t a zenei pályáját elismerő Icon díjjal tűntették ki, melynek korábbi díjazottjai között található Janet Jackson, Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion és Cher is.A legjobb rockelőadó kategória nyertese, az Imagine Dragons énekese, Dan Reynolds beszédében az LMBTQ fiatalokon végzett terápiák veszélyeire hívta fel a figyelmet.Taylor Swift a gálán előadta új, ME! című dalát, Madonna - fél szemén kötéssel - Maluma kolumbiai énekessel lépett fel.A koreai BTS két díjat is hazavihetett: a közösségi oldalakon legtöbbet emlegetett művész, vagyis a social artist és a legjobb csapat kategóriájában is győzedelmeskedett, az utóbbiban maga mögé utasította a Maroon 5-ot, az Imagine Dragonst és Dan + Shay-t is.A legjobb új előadó a Juice WRLD, a legjobb R&B előadó Ella Mai, a legjobb latin művész Ozuna lett. A turnézó előadó kategóriájának nyertese Ed Sheeran, a legjobb női előadó Ariana Grande, a legjobb country művész Luke Combs lett.