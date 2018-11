Árverésen lehetett megszerezni három holdkőzetdarabot

Az új tulajdonos 855 ezer dollárt (241 millió forintot) fizetett három holdkőzetdarabért egy New York-i árverésen - közölte csütörtökön a Sotheby's aukciósház.



A három darab az egyedüli olyan dokumentált kollekció, amely legálisan kerülhetett magántulajdonba.



A Sotheby's nem közölte, hogy ki szerezte meg a különleges leleteket. Korábban úgy becsülték, hogy akár egymillió dollárt is érhetnek.



A három kőzetdarabot egy legénység nélküli szovjet misszió, a Luna-16 hozta le a Földre 1970-ben, a minták a Hold felszínén fúrt 35 centiméter mély lyukból származnak.



A köveket eredetileg Szergej Pavlovics Koroljov (1906-1966) híres rakétatervező mérnök özvegye kapta ajándékba. Koroljov nevéhez fűződik számos kiváló szovjet eredmény az Egyesült Államokkal vívott űrversenyben.



Egy 1993-as árverésen az értékes holdkőzeteket a Koroljov család 442 500 dollárért (136 millió forintért) adta el egy magángyűjtőnek, ő bocsátotta most árverésre az anyagot. Ez volt "az első alkalom, hogy egy másik világ darabját nyilvánosan eladásra kínálták" - fejtette ki korábban a Sotheby's.