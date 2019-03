Ariana Grande, Will Smith és Adam Sandler is bezöldülhetnek

Március 23-án rendezik meg az év legfergetegesebb partiját, a Nickelodeon Kids’ Choice Awards-ot, ahol olyan nagy nevek szórakoztatják majd a közönséget, mint Ariana Grande, Adam Sandler, Chris Pratt, Jason Sudeikis, Josh Peck, Lilly Singh és David Dobrik. A házigazda szerepét DJ Khaled ölti magára az idén 31. alkalommal megrendezett Kids’ Choise Awards-on. A díjkiosztó védjegye, hogy a kategóriák nyerteseit – akiket a gyerekek szavaznak meg világszerte – zöld trutyival öntik le, melyet idén először a rajongók is kipróbálhatnak egy online újításnak köszönhetően.Az Aladdin című film sztárjai közül ott lesz Will Smith, Mena Massoud és Naomi Scott, valamint a Shazam! színészei Zachary Levi, Asher Angel és Jack Dylan Grazer is részt vesznek a gálán. Szintén nem hiányozhatnak a Dóra és az elveszett Aranyváros szereplői: Isabela Moner és Eugenio Derbez is ott lesznek a Los Angeles-i Galen Központban, a házigazda DJ Khaled mellett, hogy egy életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a fiatalokat.A fellépők között feltűnik a Kedvenc Együttes kategóriában jelölt hip-hop trio, a Migos is, akik a Grammy-díjas zenei producerrel, DJ Mustarddal állnak színpadra. A híres zenészek, film-, TV- és közösségimédia sztárok mellett a Nickelodeon fiatal tehetségei érkeznek a gálára, többek között JoJo Siwa, Jace Norman és Riele Downs (Veszélyes Henry), Scarlet Spencer és Dallas Dupree Young (Uncsitesók), illetve Owen Joyner, Daniella Perkins és Lilimar (Lovag iskola) szereplői is ott lesznek, hogy színesítsék a műsort.Idén először a Nickelodeon valósághű filter-effektjének köszönhetően a rajongók is kaphatnak a nyakukba a zöld trutyiból az Instagramon. Így minden fiatal megoszthatja, milyen látványt nyújtana, ha őt is leöntenék a színpadon.Szavazni március 23-ig lehet a Kids’ Choice Awards weboldalán lehet: