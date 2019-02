Ariana Grande elérte a Beatles slágerlista-rekordját: az amerikai énekesnőnek három dalával sikerült a Billboard amerikai slágerlista három első helyét egyszerre elfoglalnia.



Ezzel a liverpooli legendás zenekar több mint 50 évvel ezelőtti teljesítményét érte el a 25 éves Grande.



A Billboard amerikai zenei magazin slágerlistáján Grande kedden a 7 Rings, a Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored és a Thank U, Next című dalaival került az élre. A Billboard Hot 100 több mint 60 éves történelmében Ariana Grande és a Beatles voltak az egyedüli művészek, akiknek sikerült egyszerre három dobogós helyet is elfoglalniuk.



A Beatles ezt a teljesítményt 1964-ben nyújtotta a Can't Buy Me Love, a Twist and Shout és a Do You Want to Know a Secret című dalaival.



Ariana Grande ugyanakkor egy újabb rekordot is felállított a lista első 40 helyezettje között szereplő dalainak számával: ő az első női előadó, aki ott 11 dallal képviselteti magát. Thank U, Next című albuma összes dala az első 40 között szerepel.



Az eddigi rekordot Cardi B rapper tartotta, akinek tavaly áprilisban 9 dala jutott a Billboard top 40-es listájára.



A magazin a streamingelési adatok, a dalok rádiós lejátszása és az internetes eladások alapján állítja össze listáját. A Billboard Hot 100 az Egyesült Államok hivatalos slágerlistájának számít.