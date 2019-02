Áprilisban kerül a mozikba az Oscar-díj kapujáig jutott magyar film, a Susotázs

Az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára felkerült Susotázs című magyar rövidfilmet április 11-től a hazai mozikban is vetítik - mondta Tóth Barnabás, a film rendezője és forgatókönyvírója az M1 aktuális csatornán kedden.Hozzátette: az ötven fesztiválon húsz díjat elnyerő rövidfilmet az Extázis című francia zenés dráma kísérőfilmjeként lehet majd megnézni. A művet megvásárolta egy világforgalmazó is, így valószínűleg számos országban bemutatják majd - jegyezte meg.Elmondta: a Göttinger Pál, Takács Géza, Osvárt Andrea főszereplésével készült alkotás két magyar szinkrontolmács egy napját mutatja be egy hűtőgépgyártó-konferencián, ahol az események egy szerelmi szálnak köszönhetően nem várt fordulatot vesznek.A film címe egy szinkrontolmács-kifejezés, amelynek jelentése "fülbesúgás", és a francia chuchotage szóból ered. A szinkrontolmácsok akkor használják ezt a technikát, amikor az ügyfél fülébe súgva kell fordítsanak, például egy munkavacsorán - magyarázta Tóth Barnabás.