Anthony Hopkins és Olivia Colman lesznek az Apa főszereplői

Anthony Hopkins és Olivia Coleman Oscar-díjas színészek lesznek a sztárjai The Father (Apa) című filmnek, amely Florian Zeller francia író Le Pere című Moliere- és Tony-díjas színművéből készül.



A The Hollywood Reporter értesülése szerint a produkciót a hamarosan megnyíló cannes-i filmfesztivál filmvásárán mutatják be a forgalmazóknak.



Zeller 2012-ben született darabja Párizsban debütált a szerző rendezésében, majd elnyerte a legjobb színműnek járó Moliere-díjat.



A londoni West Enden James McDonald rendezte meg 2015-ben, egy évvel később pedig már a Broadwayn láthatta a közönség Doug Hughes rendezésében. Az előadás több Tony- és Laurence Olivier-díjat is kapott. Magyarországon az Orlai Produkció mutatta be Apa címmel.



A filmfeldolgozásban, amelynek forgatókönyvét is Zeller írta, Hopkins egy idős embert alakít, aki minden segítséget visszautasít a lányától, Anne-től (Olivia Coleman). Anne partnerével Párizsba költözik, ám az apának akkor már nagy szüksége lenne rá. A darab a korábban magabiztos, erős, független ember szívszorító küzdelmét ábrázolja a talpon maradásért, miközben bemutatja Anne vívódásait is, aki nem tudja, mit is tehetne az apjáért.



A filmet rendező Zeller megszokott fordítójával, Christopher Hamptonnel együtt dolgozott a forgatókönyvön. A forgatás májusban kezdődik Nagy-Britanniában.



A produkciót a Viewfinder és az Embankment, valamint az Elarof Fund és a Film4 finanszírozza.