Angelina Jolie és Brad Pitt megegyezett valamiben

A válófélben lévő Angelina Jolie és Brad Pitt egyetértésre jutott gyermekeik felügyeleti jogáról - közölte pénteken Samantha Bley DeJean, a színésznő ügyvédje. Az egyezség egy jogi szakértő által kidolgozott javaslatokra alapul - tette hozzá az ügyvéd részletek ismertetése nélkül.



Pitt és Jolie, akik 2004 óta éltek együtt, 2014 össze is házasodtak, ám két éve bejelentették be, hogy kibékíthetetlen ellentétek miatt elválnak. Hollywood egykori álompárjának három saját és három örökbe fogadott, 10 és 17 közötti gyermeke van.



A gyerekek elsődleges felügyeleti jogát a válás elindításakor Jolie kapta meg, a végső megállapodást mostanra dolgozták ki. A színésznő korábban elmondta, azért döntött a válás mellett, mert nem értett egyet azzal, ahogyan férje a gyerekekkel bánik, állítólag bántalmazta is őket. Pittet gyermekvédelmi és FBI-vizsgálat is tisztázta ezen gyanú alól. Megállapodásuk azt jelenti, hogy gyermekelhelyezés kérdésében nem lesz per. A válás további részleteiről azonban nincs megegyezés, mindkét fél korábban hangoztatta, hogy el akarják kerülni a peres megoldást.