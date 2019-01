Amerika hőse vagy indiánok mészárosa? Még egy titkot tartogat az utókornak Custer tábornok

Kép forrása: History

George Armstrong Custer vezérőrnagyról – vagy ahogy a köznyelvbe bekerült: tábornokról ­– máig élénk vitákat folytatnak az amerikaiak. Noha az akadémiáról majdnem kibukott, a polgárháborúban egy sor briliáns hadművelettel tört borsot tört a déliek orra alá. A legkeményebb helyzeteket is megúszta, pimaszul fiatalon győzött, egyfajta romantikus hős lett belőle. A háború után pedig profin ápolta kultuszát: bajuszát mindig divatosan hordta, és újságírókat vitt az indiánok elleni hadjárataira, így példátlan népszerűségnek örvendett.Igaz, vakmerőségének ára volt: mindig az ő beosztottjai körében volt a legnagyobb a veszteséglista. De olyan is volt, hogy ő maga is megkorbácsoltatta fegyelmezetlen katonáit, sőt egy-egy dezertőrt agyon is lőtt. Azonban a hőstetteket beárnyékolják rémtettei. A 1868-as washitai csatában emberei több tucat nőt és gyereket mészároltak le egy békés csejen táborban. Ilyen volt a kétarcú Custer…Az amerikai kormány az aranyláz éveiben egyezményeket kötött az indiánokkal, melyeket rendre megszegett, és elüldözte az őslakókat, ha aranyat találtak indián területeken. Custer az élen járt ezekben a hadjáratokban. Annak is köszönhette hírnevét, hogy halálmegvető módon, sokszor felderítés nélkül vetette magát és csapatait a csatába. Ez lett veszte is, amikor 1876 júniusában rajtaütött Ülő Bika sziú, lakota és csejen indiánokból álló seregén.A legendás sziú törzsfőnök a harc előtt álmot látott: le fogják győzni a fehéreket, de a szokásoktól eltérően nem szabad zsákmányt ejteniük – különben a népe elpusztul. A legyőzhetetlennek hitt Custer tábornok seregét az indián csapatok Little Bighorn mellett szó szerint tönkreverték, a katonákat az utolsó szálig lemészárolták. Ülő Bika nem tudta megakadályozni a fosztogatást. Értékes fegyverek százai, hadilobogók és a sereg több havi zsoldja aranyban – mai értéken több millió dolláros kincs – tűnt el a véráztatta földről.Custer halála sokkolta az amerikai közvéleményt, a hadsereg bosszúhadjárata felmorzsolta az indián erőket. A menekülő indiánok elásták a kincset, de hogy hol, azt 140 éve homály fedi. Custer elveszett aranya soha nem került elő – mindezidáig. Egy réges-régi térkép alapján régészekből és történészekből álló csapat indul el megkeresni Amerika egyik legértékesebb kincsét. Kalandjaik során a legendás tiszt ismeretlen sírja közelébe jutnak, és olyan információk kerülnek napvilágra a Little Bighorn-i csatáról, amelyek újraírhatják Amerika történelmét.A titkos rejteket korabeli beszámolók egy megközelíthetetlen barlangrendszerben feltételezik, az indiánok szent földjén, ahová hosszú ideig tiltott volt a belépés, nem messze a hegyoldaltól, ahol Custer és emberei halálukat lelték 1876-ban. A modern kincsvadászok azt is megpróbálják kideríteni, mi történt pontosan az „Utolsó hadállás" néven ismert vesztőhelyen, az amerikai történelem sorsfordító csatájában. Vajon előkerül a vadnyugati csaták legnagyobb kincse?