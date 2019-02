Állítják: Hosszú Katinka kitiltotta úszótársait a konditeremből

Nem engedte Hosszú Katinka, hogy a Duna Arénában folytassanak szárazföldi edzést a Ferencváros sportolói, ezért a Magyar Úszó Szövetség a saját költségén, több millió forintból új konditermet építtet. Ennek átadására február 15-én kerül sor –Molnár Ákos, a zöld-fehér úszók trénere a minap a Digi Sportban arról számolt be, hogy olimpikon, vb- és Eb-érmes tanítványai, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn, Verrasztó Dávid és Biczó Bence ingázik a Duna Aréna és a Népliget között, mert nem használhatják az úszókomplexum egyetlen edzőtermét. Aúgy tudja, a háromszoros olimpiai bajnok úszó arra hivatkozott, hogy mivel nagy hangsúlyt fektet a szárazföldi tréningekre, zavaróan hatna a felkészülésére, ha rajta kívül más is lenne a konditeremben.– Ezt még meg is lehetne érteni, ám ahogy kommunikálta, az nem volt túl elegáns. Közölte a Fradi úszóival, legyenek ők is háromszoros olimpiai bajnokok, és utána beengedi őket – mondta egy neve elhallgatását kérő bennfentes. Ainformációjával összecseng Molnár Ákos nyilatkozta is, aki az interjúban megjegyezte: "egyelőre nincsen olyan eredményünk, hogy versenyre keljünk vele és az érdekeinket tudjuk érvényesíteni".Az ügyben akereste a Fradi sportolóit és edzőjét is, a klub azonban nem engedte, hogy nyilatkozzanak, míg a bajnoknő sajtófőnökét a lap nem ér­te el.