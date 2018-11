Akusztikus koncertlemez jelenik meg a Metallicától

Duplaa Metallica november 3-ai akusztikus fellépésének anyaga, amelyet San Franciscóban rögzítettek. A koncertet az All Within My Hands Foundation alapítvány egyéves fennállása alkalmából adta a zenekar.Az aukcióval egybekötött gálakoncert 1,3 millió dollárral (több mint 360 millió forinttal) gazdagította az alapítványt.Az All Within My Hands Foundation - amit a banda hozott létre -, alapítása óta több mint 750 ezer dollárral (azaz több mint 200 millió forinttal) segítette különböző karitatív szervezetek munkáját szerte a világon.Hazánkban is jótékonykodtak: az áprilisi budapesti koncertjük alkalmával 4,25 millió forintot adományoztak a Gyermekétkeztetési Alapítványnak.