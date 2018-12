Ákos 50 címmel látható portréfilm az M5 csatornán

December 28-án az M5 kulturális csatornán mutatják be az Ákos 50 című portréfilmet. Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar énekes 50. születésnapja alkalmából a közmédia különleges beszélgetést készített; az Ákos 50 című portréműsor december 28-án, pénteken este kilenc órakor lesz látható az M5 csatornán."Kovács Ákossal Csizmár Edina beszélgetett és az exkluzív interjúban őszintén beszélt családról, hitről, irodalomról és nem utolsó sorban zenei pályájáról" - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.Csizmár Edina, az M5 vezető szerkesztője elmondta: szerette volna megmutatni Kovács Ákos alkotói sokoldalúságát - hiszen a zene mellett az irodalom és a filmkészítés is középpontban van az életében -, továbbá az emberi arcát is.Mint mondta, végigkísérték az Ákos 50 koncertsorozatot a Müpában tartott nyitókoncerttől kezdve az Erkel Színházon át, de ott voltak a VOLT Fesztiválon vagy a győri koncerten is. A zenész stúdiójába is bepillanthattak és az Arany-est kapcsán elkísérték például a Nemzeti Színházba.Elmondta, hogy a filmben megszólalnak a zenésztársak, továbbá Ókovács Szilveszter , a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Blaskó Péter színművész is, akivel az Arany-est alkalmával dolgozott együtt.Csizmár Edina hozzátette: a filmből kiderül, hogyan és mikor találkozott a zenész az irodalommal, mikor szerette meg például Krúdy világát. Mint mondta, a kezdetektől napjainkig végigkísérik Ákos zenei pályáját, és a klipek készítésének folyamatába is betekintést nyerhetnek a nézők. A filmben arról is beszél a zenész, hogy hogyan éli meg a sikert, amely mindig újabb és újabb kihívások felé viszi - mondta a portréműsor egyik készítője.