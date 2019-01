A YouTube letiltja a veszélyes, sokkoló csínyeket és kihívásokat

A YouTube közösségi videomegosztó letiltja platformjáról a veszélyes, a nézőket érzelmileg sokkoló viccesnek szánt tartalmakat és kihívásokat. A lépést az váltotta ki, hogy ezek több alkalommal végződtek sérüléssel vagy halállal - írta a BBC News szerdán.



A Google tulajdonában lévő YouTube leszögezte, hogy ilyen otrombaságoknak többé nincs helye a videomegosztó portálon. Ugyanakkor az új tiltás arra is utal, hogy a portál láthatóan nem tud érvényt szerezni a káros tartalmakat szabályozó meglévő rendelkezéseinek.



A Buzzfeed jelentése részletesen beszámol arról, hogy miközben a YouTube már korábban ígéretet tett a durva ugratásokat bemutató vagy arra utaló képek eltávolítására, ilyesmi még mindig található a közösségi oldalon. Néhány ilyen videónak több millió nézője volt már, miközben a csatorna azt állítja, hogy erélyesen dolgozik a visszaélések ellehetetlenítésén.



Az új tilalomnak még nehezebb lehet majd érvényt szerezni, hiszen sok esetben nem egyszerű eldönteni, hogy károsnak tekinthető-e - írta a brit hírportál.



A csatorna gyakori kérdések rovatában üzenetet is küldött a felhasználóknak, amelyben kifejtette, hogy a YouTube sok kedves kihívásnak és vicces videónak ad helyet, de mindig voltak olyan irányelvei, amelyek meghatározták, hogy meddig lehet elmenni ezekkel, meddig nem károsak vagy veszélyesek.



Ezek az irányelvek tiltják azokat a tartalmakat is, amelyek veszélyes tevékenységre biztatnak, és azt is tisztázzák, hogy mi számít veszélyes kihívásnak és durvaságnak. Ennek megfelelően tilos a "súlyos testi sérülés veszélyével járó csínyekről készült videók" közzététele.



A tiltott videók közé tartoznak azok is, amelyekben valakivel csak elhitetik, hogy súlyos veszélyben van, de közben nem fenyegeti semmi. Az olyan videókat is letiltják, amelyek képsorai életre szóló traumát okozhatnak gyerekeknek, például az olyan durva ugratásokat, amikor egy gyerekkel elhitetik, hogy a szülei meghaltak.



A YouTube szabályzatának szigorítására azt követően került sor, hogy tavaly májusban elítéltek egy húszéves amerikai nőt, aki agyonlőtte barátját, miközben videón közvetítették azt a mutatványt, hogy a férfi egy enciklopédiát maga elé tartva akar felfogni egy lövést. Emellett az amerikai hatóságok szerint sokan egy videó hatására szenvedtek mérgezést. A felvételen az volt látható, hogy emberek mosogatószert tartalmazó műanyag párnácskákat esznek. A termék forgalmazója Rob Gronkowski amerikaifutball-sztár közreműködésével kezdett kampányt, hogy a közösségi médián figyelmeztesse az embereket a mérgezés veszélyére.



Legutóbb a Netflix filmje, a Sandra Bullock főszereplésével forgatott Madarak a dobozban váltott ki hasonló őrületet, mivel a főhőshöz hasonlóan sokan tettek próbát azzal, hogy bekötött szemmel csináltak valamit, például autót vezettek, aminek következtében legalább egyikük karambolozott.