A világ legjobb Acapella ,,Vocal Play" produkciója érkezik Budapestre

Dalaikat csodálatosan gazdag és kellemes harmóniák vezérlik, gyönyörű vokál megoldások és a Naturally 7 egyedi tehetségével kombinálva, a változatos hangszereket saját hangjaikkal elevenítik meg. Ez a stílus és technika rendkívül ritka és különleges.2019-én április 13-án adják ki “BOTH SIDES NOW “ hetedik albumukat , melyből a koncerten a magyar rajongók is kapnak egy kis ízelítőt. Budapesten 2019. március 27-én 19:30 órától találkozhatunk a fiúkkal a MoM Sportban.Többféle műfajt ölel át, az egy évszázadon átívelő klasszikus dallamoktól kezdve, mint például Anton Dvorak “Going Home", Anglia leghazafiasabb himnuszán át (“Jerusalem"), egészen Roberta Flack: “The First Time Ever I Saw Your Face, vagy Sting: Shape Of My Heart daláig, az ACappella-YouTube szenzáció, Peter Hollens közreműködésével, valamint Paul McCartney: “Pipes of Peace" című dala.A főcím dal Joni Mitchell szerzeménye, a “Both Sides Now". Az együttes saját eredeti szerzeménye, minden koncertjük záró dala, a “Caught in the Moment", melyben közreműködik a Naturally 7 rajongója, a Pentatonix együttes tagja, Kevin Olusola csellón.Kevin lelkesedése, hogy együtt játszhat a bandával, nem meglepő, hiszen sokan úgy tekintenek a Naturally 7 tagjaira, mint a vokál műfaj modern „keresztapjaira". Kevin csellója lesz az egyetlen valódi hangszer, amely megszólal ezen az új mesterművön, a Vocal Play királyok új nagylemezén!Slágereiket már több mint 20 millióan élvezik a YouTube-on. Korábban Michael Bubléval közös /3/világturnéjukon, 467 koncerten, több mint 4 millió nézőnek 25 országba vitték el zenéjüket a világ minden tájára (3 duettet elő is adtak Michael Bubléval). Töretlen sikerek vannak mögöttük és hatalmas sikerek előttük.A koncerten várható a korábbi sikerszámaik figyelemre méltó feldolgozásai olyan világhírű slágereknek, mint Phil Collins “Feel It (In The Air Tonight)" című száma, vagy a Coldplay emlékezetes “Fix You" című dala, egészen a “Wall Of Sound" című saját szerzeményükig.A New York-i vocal banda igazi örömteli és szívmelengető az igényes muzsika kedvelőknek.“A Naturally 7 kilóg az acappella énekegyüttesek sorából, inkább a vocal play meghatározás illik rájuk. Míg az a cappella hangszerek nélküli éneket takar, a Naturally 7 tagjai „hangszerekké válva" énekelnek, trombitaként, elektronikus gitárként, nagybőgőként, dobként és még sok más hangszerként – kizárólag a saját hangjukat használva. Olyan, mint egy optikai csalódás, csak hangzásban." - Boston GlobeA Wall Of Sound című albumuk a top 30-as lemezlista élére került Angliában. Az együttes a Coldplay koncertek vendégeként lépett fel, valamint több nagyobb TV csatornán is szerepeltek, mint például a Royal Variety Performance, ‘Night at the Proms’ a Royal Albert Hall-ban, az Ellen DeGeneres show, The Jay Leno Show és a Today Show. Más előadó művészekkel való legnevezetesebb együttműködéseik közül megemlítenénk duettjüket Ludacris-el a Quincy Jones’ legújabb stúdió albumon.Rod Eldridge. DJRoger Thomas- MCWarren Thomas-dobokKelvin Mitchell- basszus hangokDwight Stewart- harsonaGarfield Buckley-szájharmonikaRicky Cort-gitár• Világ turnék Michael Bublé vendég előadójaként• 3 duett Michael Bubléval• A Coldplay vendég előadója• Duett Ludacris-al a Quincy Jones legújabb stúdió lemezén• BET Honours kitüntetés Herbie Hancock-nak• Night Of The Proms show-ban Mick Hucknall-al és a The Jackson-okkal• “All Natural Live" album kiadása – DVD-n és CD-n 2013-ban• Fellépés a The Arsenio Hall Show-ban• Új studio album kiadása “Hidden in Plain Sight" címmel 2015-benA Naturally 7 életében a fordulópont 2007 őszén következett be. Az európai turnék csendes sikerétől a világ színpadára kerültek, több millió ember előtt játszottak.A nemzetközileg elismert énekes Michael Bublé különleges vendégeként, a Naturally 7 Európában, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban minden este állva tapsoló közönséggel találkozott.2009 volt az az év, amikor az együttes igazán befutott. Januárban a londoni Pigalle-ban teltházas koncerten játszottak, ahol számos híres művész lépett fel - a Coldplay Chris Martin-ja, a legendás zenész és producer Brian Eno. Másnap, meghívták a bandát, hogy csatlakozzon a Coldplay-hez és Eno-hoz a stúdióban. Az Egyesült Királyságból a Naturally 7 Kaliforniába utazott, ahol a rangos TED (Technology, Entertainment, Design) konferencián lépett fel, a közönség pedig állva tapsolta meg.Több híres televíziós showban is felléptek, többek között a londoni Royal Variety Television show-ban, az este csúcspontjaként még Károly herceggel is találkozhattak.A gazdag harmóniákkal, hangszereket utánzó hihetetlen képességükkel és energikus színpadi jelenlétükkel, a Naturally 7 az első Vocal Play együttes, akik mindenhol elbűvölik a közönségét, járjanak bárhol is a világban.Az együttes eredete 1999-be, New Yorkba nyúlik vissza, amikor Roger Thomas a testvérével, Warren-lel, és még öt másik tehetséges énekessel megalapította a bandát, akikkel az évek során megismerkedtek fellépéseik során.Amikor egy a capella versenyre meghívták őket, megnyerték a tehetségkutatót, és továbbjutottak az országos döntőbe, valamint két másik énekversenyt is megnyertek abban az időben.Az újonnan megízlelt siker birtokában nem tudta először eldönteni, hogy a Naturally 7 egy a cappella énekcsoport legyen vagy egy hagyományos együttes, de ekkor Roger-nek egy új ötlete támadt: miért ne lehetne a kettő egyszerre.Eszébe jutott, hogy gyermekkorukban a fivére, Warren mindig is akart egy dobfelszerelést, de az édesanyjuk nem engedte meg, mivel túl hangos lett volna. Ezért Warren megtanulta a különféle dobhangokat a szájával kiadni, ezzel ellensúlyozva egy valódi dobfelszerelés hiányát, így őt kérték meg, hogy legyen a Naturally 7 dobkísérete. Az ötlet továbbfejlődött, és mindenki kitalálta, hogy melyik hangszert tudná utánozni. Ezzel megszületett a Vocal Play ötlete, mely a Naturally 7 zenei hangzásának az alapja.Koncert turnéikkal bejárták a világot, felléptek Európában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kínában, Taiwanon, Dél Koreában, Japánban, Kanadában és az Egyesült Államokban.“Bohemian Rhapsody" feldolgozásuk kétszer is a brit slágerlista vezető dala volt és sok más országban is jó darabig vezette a slágerlistákat világszerte.