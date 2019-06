A tudósok szerint tényleg létezhet a szörny, valamit találtak a Loch-Ness vizében

Neil Gemmell, az otagói egyetem professzora – és a kutatás vezetője – meglepő nyilatkozatot tett. Noha a vizsgálatok csak június vége felé fejeződnek be, néhány részeredménnyel már tud szolgálni Gemmell és csapata. A vízmintákat három különböző mélységből vették, melyekben vízi állatok bőr és pikkely maradványait találták. - írja a BorsOnline.hu – Négyféle teóriát is megvizsgáltunk a Loch-Ness-i szörny létezésével, és fajával kapcsolatosan. Három elmélet biztosan megdőlt, de az egyik még akár igaz is lehet – mondta sokat sejtetően Gemmell, aki meglepőnek, és ijesztőnek nevezte a már meglévő eredményeket, de ennél többet nem árult el.