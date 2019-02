A Stand lett az év étterme 2018-ban

A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina mindössze fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat a hétfőn Budapesten megrendezett díjátadó gálán.



Az ország legjobb éttermei közé 2018-as teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Costes, a Borkonyha, a Costes Downtown, a Babel, a MÁK, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, az Anyukám mondta, az Olimpia és az Arany Kaviár került.



Mivel a Dining Guide elsősorban azon szempont szerint értékeli az éttermeket, hogy miként felelnek meg a saját kategóriájukban elvárható szintnek, olyan éttermeket is a legjobbak közé sorol, amelyek nem tekinthetők "klasszikus" csúcsétteremnek, mert progresszív étlappal, kötetlenebb stílusban és informálisabb szervizzel dolgoznak. A Dining Guide nem akarta ezek miatt szűkebbre szabni a tíz legjobb étterem listáját, így idén is 10 plusz 2 éttermet listáztak az ország legjobbjaiként.



A fődíj bejelentése előtt idén is különdíjakat adtak át. Idei újdonság, hogy a Dining Guide korábban nem vizsgálta az éttermi kávélapokat, idén azonban erre is sor került. Az év éttermi kávélapja díjat a Stand Étterem kapta. Szintén először adták át az év koktélbárja díjat, amelyet a nemzetközi hírnevet is szerzett Boutiq'Bar tulajdonosa, Nagy Zoltán vett át. Az idei harmadik új elismerés az év szervizembere díj: a díjat Lizsicsár Miklós, a St. Andrea Restaurant étteremvezetője kapta.



Az év cukrászdája díjjal a tavalyihoz hasonlóan a Mihályi Patisserie-t jutalmazták. A Dining Guide idén úgy döntött, hogy a street food elnevezés helyett az alternatív vendéglátóhely kifejezést használja, hiszen a legtöbb esetben nem klasszikus utcai ételekről van szó, hanem az éttermekben fogyasztható fogásokról. Az év alternatív vendéglátóhelye díjat a Pizza, Kávé, Világbéke kapta. Az év borlapja díjat pedig az Arany Kaviár.



Idén második alkalommal adott át a Dining Guide életműdíjat, amelyet Bíró Lajos kapott, aki az ítészek szerint a magyar gasztronómia egyik nagy megújítója.



Az év ifjú séftehetsége díjat Farkas Richárd, a Pajta séfje kapta, az év séfje díj tulajdonosa pedig a Borkonyha és a Textúra séfje, Sárközi Ákos lett. Az év legígéretesebb konyhája díjat is ő vette át, az elismerés a Textúra étteremnek szólt. Az év innovatív konyhája díj a Tiszavirág étteremé lett.



Idén is külföldi szaktekintélyek segítették a végső döntéshozatalt. A nemzetközi szakmai zsűrit Enrico Crippa vezette, aki a három Michelin-csillagos Piazza Duomo étterem séfje. A Dining Guide évek óta dolgozik továbbá Fausto Arrighivel is, aki 36 évet töltött el a világ legnagyobb nevű étteremkalauzánál, a Michelin Guide-nál.



A gálán bejelentették a Made in Hungary Top Gasztronómia Társulás létrejöttét: a Dining Guide és a Magyar Bocuse d'Or Akadémia hívta életre a 20 legjobb hazai étterem részvételével. A társulás célkitűzése a magyar gasztronómia legnagyobb presztízsű, nemzetközileg elismert alapanyagainak összekapcsolása a legjobb magyar séfek teljesítményével. Az első ilyen alapanyag-választás a kacsamáj és a 6 puttonyos Tokaji Aszú. A külföldön is elismert presztízsű alapanyag, a kacsamáj, valamint a legismertebb magyar bor, a Tokaji Aszú a topséfek kezében egy "Made in Hungary" elnevezésű fogássá változik. Február 26-tól a résztvevő 20 étterem étlapjain a Made in Hungary logó feltüntetése alatt mindenki számára elérhetővé válik és rendelhető az adott étterem Made in Hungary kacsamáj és Tokaji Aszú koncepciója.



A 2004-ben alapított Dining Guide-díj az egyik legjelentősebb elismerés a magyar vendéglátóiparban. 2005-ös teljesítményéért a Fausto's, a 2006. évért a Lou Lou étterem nyerte a fődíjat, majd 2007-ért ismét a Fausto's étterem kapta az elismerést. 2008-ban a Bock Bisztró, 2010-ben a Chateau Visz, 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben az Onyx, 2014-ben pedig a ZONA volt a legjobb. A Costes négyszer, 2009-ben, 2012-ben és 2016-ban és 2017-ben volt az év étterme.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)