A spanyol tengerparton forgatja új filmjét Woody Allen

Woody Allen a spanyol tengerparton forgatja új filmjét. A helyi híradásokat szerdán megerősítette a Mediapro produkciós cég is, amely korábban már dolgozott a rendezővel.



A New Yorkban élő rendező július közepétől San Sebastiánban dolgozik majd. A héthetes forgatáshoz a Mediapro produkciós vállalat már keresi a megfelelő helyszíneket a régióban. A filmes cég az AFP hírügynökség kérdésére számolt be róla, hogy Allen Spanyolországban készíti új filmjét.



Egyelőre sem a 83 éves rendező új filmjének címét, sem a tartalmát nem hozták nyilvánosságra. A híradások azonban emlékeztetettek rá, hogy a Mediapro dolgozott Allen 2008-ban bemutatott Vicky Cristina Barcelona című filmjén, amelynek főszerepét Penélope Cruz alakította, és az Owen Wilsonnal forgatott, Éjfélkor Párizsban című 2011-es filmjének elkészítésében is közreműködött a cég.



San Sebastián nemcsak gyönyörű partvidéke miatt alkalmas helyszín, de kitűnő konyhájáról és nemzetközi filmfesztiváljáról is híres.



Az Oscar-díjas Allenről köztudomású, hogy szenvedélyes klarinétos. Idén nyáron Spanyolországban is fellép az Eddy Davis New Orleans Jazz Banddel. Júniusban három alkalommal - Bilbaóban, Barcelonában és Madridban - játszanak.



Allen a közelmúltban perelte be az Amazon Stúdiót négy filmre kötött szerződése megszegéséért. A rendező 68 millió dolláros (19 milliárd forintos) kártérítést követel az Amazontól, amiért ki akar hátrálni a szerződésből, és tavaly nyáron nem mutatta be A Rainy Day in New York című filmjét, amelyben Selena Gomez és Timothee Chalamet is játszott.



A rendező keresete szerint az Amazon az Allen elleni zaklatási vádak miatt állt el filmje forgalmazásától 2018 júniusában. A rendezőt évtizedekkel ezelőtt azzal gyanúsították meg, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t. Allen ellen azonban sohasem emeltek vádat.