A Snapchatre írt lövöldözős játékot a Zynga

A mini battle royale játék már elérhető a Snapchat többszereplős játékokat kínáló platformján - Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentette, hogy Tiny RoyaleT elnevezésű, rendkívül gyors és dinamikus játékmenetet kínáló battle royale játéka már világszerte elérhető kizárólag a Snap Inc's (NYSE: SNAP) új, valós idejű, többszereplős játékokat támogató, Snap Games elnevezésű játékplatformján.A Tiny RoyaleT egy többszereplős, top-down shooter (felülnézeti lövöldözős) játék, amely a Snapchat platformhoz igazított battle royale játékélményt kínál. A Tiny RoyaleT lehetővé teszi a játékosok számára, hogy egyedi karaktereket válasszanak ki a maguk számára, és a barátaikkal csapatot alkotva vagy egyedül harcolva gyors, kétperces csatákat vívjanak, amelyek során zsákmányszerzés közben golyózáporral semmisítik meg az ellenséget. Egy-egy csatában akár 30 játékos is harcolhat, négyfős csapatokban. A győztes csaták jutalmaként a játékosok egyre több karakter közül választhatnak, fegyvereket és gyógyító csomagokat gyűjthetnek, miközben sorra elfoglalják az ellenséges területeket és legyőzik az ellenük harcolókat, míg végül csak egyetlen játékos vagy csapat marad életben."Nagy örömünkre szolgál, hogy mi lehetünk az egyik első cég, amely játékot készít a Snapchat platformjára" - mondta el Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. "A játékfejlesztők számára ritkán nyílik alkalom arra, hogy egy teljesen új játékot indítsanak el egy újonnan megjelenő platformon, így fejlesztői csapatunk nagy izgalommal dolgozott a battle royale játéktípus kifejezetten a Snap Games platformhoz illő gyors ütemű, dinamikus játékká való átalakításán.""A Snap Games arra törekszik, hogy új módokat biztosítson a baráti társaságok számára a közös játékhoz, és a Tiny RoyaleT ideális erre a célra" - magyarázta Will Wu, a Snap Inc. Snap Games egységének vezetője. "Azonnal igent mondtuk arra a lehetőségre, hogy egy olyan, a mobiljátékok piacán vezető szerepet betöltő cég, mint a Zynga, játékot fejlesszen platformunk számára, és alig várjuk, hogy megtudjuk, hogyan fogadják felhasználóink az egymással való kapcsolatlétesítésnek ezt az újfajta módját."Az erőteljes PlayCanvas játékmotorra épülő Snap Games kifejezetten barátok közti, szinkronizált mobiljátékok céljára került kialakításra. A platform, amely áprilisban indult el, eredeti, saját tulajdonú játékokat, illetve harmadik felek játékainak válogatott kínálatát biztosítja. Mától kezdve a Snapchat felhasználói közvetlenül a Snapchat üzenetküldő funkciójából, a Chatből ugorhatnak fejest a Tiny RoyaleT játékba. A játékosok játék közben zökkenőmentesen kommunikálhatnak barátaikkal a Chaten mind szöveges, mind hangüzenetek révén, élő beszélgetésekkel fűszerezve (és téve így sokkal élvezetesebbé) a Snapchaten a Tiny RoyaleT nyújtotta játékélményt.A Tiny RoyaleT játékosok számára ugyanakkor egy rangsoron alapuló Tiny RoyaleT Leagues elnevezésű párosító funkció is elérhetővé válik idén nyáron. A funkció a felhasználókat 100-as csoportokban helyezi el, 20 szinten, és így a játékosok közti verseny még kiélezettebbé válik, mivel meghatározott idő áll csak rendelkezésükre ahhoz, hogy megvívják az egyes csatákat, és a csaták során nyújtott teljesítményükért trófeákat és jutalmakat nyerve feljebb kerüljenek egy-egy szinttel.