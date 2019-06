A pünkösdi hétvégén beindul a nagyüzem a siófoki PLÁZS-on

Fellép a Bëlga, Krúbi, a Bikini és a Republic, emellett egy Palace emlékbulival bemutatkozik az újonnan elkészült PLÁZS Aréna is. Napközben pedig bárki kipróbálhatja a megújult Scitec Summer Gymet vagy válogathat a számos más sportolási lehetőség közül.



A siófoki Hajóállomáson rendezett Pünkösdi Fesztivál (június 7-10.) mellett a PLÁZS is megtelik élettel a pünkösdi hétvégén. Június 8-án, szombaton a Bëlga & Krúbi, másnap pedig a Bikini és a Republic érkezik a PLÁZS színpadára, majd utána következhet a Fergeteg party Dj Dominque-kal. De ezen a hétvégén nyílik meg új helyszínként az 1200 m2-es Aréna is, amely a balatoni partiélet legendás klubjának, a Palace diszkónak a helyén támadt űrt hivatott betölteni. A kifejezetten a Palace-nak emléket állító nyitóbulin a legjobb magyar dj-k fogják megtáncoltatni a közönséget.



Nyáron péntekenként és szombatonként rendeznek majd programokat az Arénában. Péntekenként a Palace-ban is rezidens Dj Metzker Viktória, szombaton pedig más neves fellépők várják majd a bulizni vágyókat. Barna Katalin, a PLÁZS sajtófőnöke elmondta, hogy az új, fedett helyszín arra is jó, hogy rossz idő esetén sem kell elnapolni a PLÁZS színpadi programjait, illetve a hangszigetelt Arénában tartott bulik nem fogják zavarni a pihenésre vágyókat sem, ami szintén fontos szempont volt. Ennek szellemében alakították át a nagyszínpad hangtechnikáját is. Az újonnan felszerelt, úgynevezett line array rendszer kifejezetten a közönség felé irányítja a hangot, hogy másokat ne zavarjanak a koncertek.



Barna Katalin elmondta, hogy más fontos fejlesztésekkel is készültek az idei nyárra. A „Siófok a Balaton sportfővárosa" kezdeményezéshez kapcsolódva még több sportolási lehetőség várja a strandolókat. Lesz SUP, azaz állószörf kölcsönző, tartanak majd SUP jógaórákat, épült teqball és strandröplabda pálya, illetve a Scitec Summer Gym is új, jóval nagyobb helyre költözött kibővült eszközparkkal. Emellett idén nyáron külön animátor is a strandolók rendelkezésére áll majd, aki válaszol a sportolási lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekre, és segít az eszközök helyes használatában is. A medence környéke is megújult, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb legyen a strandolás. Barna Katalin hozzátette, hogy mivel a PLÁZS vezetése további 15 évre elnyerte a terület üzemeltetési jogát, a fejlesztések ezután is folytatódni fognak.



Az újítások mellett a PLÁZS a már jól bevált változatos programokkal készül idén nyáron. A legnépszerűbb, a fiatalokat megszólító koncertek mellett az idősebb generációk kedvenceire is gondoltak a programok összeállításakor. Az elkövetkezendő hónapokban fellép a PLÁZS színpadán Majka, Ákos, Rakonczai Imre, a Neoton Família, de már biztosan érkezik egy nagy nemzetközi sztár is Fritz Kalkbrenner személyében. Idén is lesz augusztus elején Scitec Muscle Beach, illetve augusztus 20-ára időzítve We Love Balaton buli, majd pedig a hagyományoknak megfelelően jótékonysági nagykoncert zárja a szezont.



Újdonságként a nyári szünet elejére is időzítettek egy egész napos rendezvényt, a Calzedonia Beach Partyt. Június 22-én, szombaton egész nap várják a programok a PLÁZS látogatóit, este születésnapi bulival érkezik a 15 éves Halott Pénz, majd az ország egyik legnépszerűbb partisorozata, a Necc Party zárja a rendezvényt.