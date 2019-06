A pizsamáknál és a fürdőruháknál csak a topless napozást szereti jobban Mihalik Enikő

Amerika és Magyarország között ingázik Mihalik Enikő világhírű modell, aki egy cseppet sem bánja a kétlaki életet. Tervei között nem szerepel, hogy hazaköltözzön, de számos olyan elképzelése van a jövőre nézve, amit itthon szeretne megvalósítani.– Sokat járok haza, itt is szeretnék dolgozni, illetve egy új karriert elindítani. Kacsintgatok a média felé is, a műsorvezetés érdekel, illetve szeretnék majd egyszer egy saját ruhamárkát is elindítani itthonról. Tudom, hogy ez mennyi elfoglaltsággal járna itthon, de nekem nincs azzal problémám, hogy Magyarország és Amerika között ingázzak – árulta el az RTL Klubon látható Édesítő szombati adásában a modell, aki már nagyon várja a nyarat, hiszen kedvesével Ibizán pihennek majd.Mihalik Enikőnek ez a teljes kikapcsolódást, szabadságot jelenti olyannyira, hogy olykor még a felsőjét is ledobja napfürdőzés közben.– Mindig is bikinirajongó voltam, sőt, bevallom bikini-függő vagyok. Egy hétnapos nyaralásra húszat biztosan viszek magammal. Aki követ a közösségi oldalaimon az tudja, hogy én mindig toplessben nyomom nyáron. Sokszor leakasztom a fürdőruha alsót az üzletben, aztán úgy vagyok vele, hogy felső nem is kell, mehetünk – mondta viccelődve a műsorvezetőnek, Molnár Andinak Mihalik Enikő, aki a fürdőruhák mellett a pizsamákért is rajong.