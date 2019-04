A Netflix nyomába ered a Disney

A Walt Disney Co. új, Disney+ elnevezésű streaming szolgáltatásával ered a Netflix nyomába. A családbarát, reklámmentes digitális platformot a vállalat csütörtökön Burbankban mutatta be a Wall Street elemzőinek.



A Disney még idén el akarja indítani az új streaming szolgáltatást, amelynek előfizetői a Disney-filmeket, a Disney-tévéműsorokat, a Marvel-univerzum és a Star Wars-galaxis produkcióit, a Pixar animációit és a National Geographic műsorát láthatják.



Bob Iger, a Disney főnöke már februárban hangsúlyozta, hogy a streaming a vállalat első számú prioritásává lépett elő.



A legnagyobb streaming szolgáltatónak, a 12 éve indult Netflixnek jelenleg világszerte 139 millió előfizetője van. A Disney egy olyan pillanatban lép be erre a piacra, amikor a közönség már számos digitális szórakoztató szolgáltatásból válogathat. Közben az Apple, a WarnerMedia és más szereplők is új streaming szolgáltatások beindítását tervezik.



Digitális portfóliója bővítésére a Disney a közelmúltban vásárolta fel a 21th Century Fox filmes és televíziós könyvtárát, és olyan értékes produkciókhoz jutott, mint az Avatar.



Néhány új Disney-film már kifejezetten a Disney+ platformra készül, más produkciók a mozis forgalmazás után gazdagítják majd a Disney+ választékát.