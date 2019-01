A Netflix kivette kínálatából egyik műsorának Rijád által kifogásolt epizódját

Az amerikai Netflix tartalomszolgáltató Rijád követelésére kivette szaúd-arábiai kínálatából egy stand-up komédiájának egyik epizódját - jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR).



A szaúdi médiahatóság a Patriot Act with Hasan Minhaj című szórakoztató műsor azon epizódjának letiltását kérte a szolgáltatótól, amelyben a kaliforniai humorista Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceget és Szaúd-Arábia jemeni háborúját támadta.



Az amerikai író-komikus a vitatott műsorrészben egyebek közt gúnyt űzött a Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása ügyében folytatott rijádi magyarázkodásokból, és kijelentette, hogy a jemeni háború a legnagyobb tragédia, amióta a koronaherceg aktívan politizál.



A Netflix által kínált filmek és filmsorozatok havi előfizetés ellenében nézhetők a világhálón, országonként változó kínálatban.



Az NPR szerint a Netflix megerősítette, hogy a műsort szaúdi kérésre hozzáférhetetlenné tette a sivatagi királyságban, ugyanakkor leszögezte, hogy támogatja a művészi szabadságot és a döntést csak azt követően hozta meg, hogy Rijád - a helyi törvényeknek megfelelően - hivatalosan is beterjesztette kérelmét.



A vonatkozó szaúdi törvény szerint a közrendet, a vallási értékeket, a közerkölcsöt és a magánéletet sértő anyagok gyártása, előkészítése és sugárzása akár ötéves börtönbüntetéssel is sújtható bűncselekmény.