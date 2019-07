A Netflix hosszú távra bérbe vette a London környéki Shepperton Filmstúdiót

Kép forrása: dailymail.co.uk

A Netflix bejelentette, hogy hosszú távra kibérelte a London környéki Shepperton Filmstúdiót, hogy létrehozza brit produkciós bázisát.A BBC News szerint a Netflix a Pinewood Csoporttól bérelt produkciós stúdióban 14 műtermet, műhelyeket és irodákat alakít ki. A stúdióban korábban olyan filmek forogtak, mint a Gladiátor, a 2001: Űrodisszea és a Mamma Mia 2. Jelenleg a Netflix a The Old Guard című akciófilmjét készíti ott Charliz Theron főszereplésével.A hosszú távú szerződés időtartama valószínűleg tíz év, ennek keretében a Netflix a stúdió több mint 40 ezer négyzetméternyi területét bérli. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.Tavaly Nagy-Britannia-szerte 40 Netflix-produkció vagy Netflix-koprodukció készült, köztük a Szexuális felvilágosítás című sorozat Walesben, a Törvényen kívüli király Skóciában és A korona című sorozat a hertfordshire-i Elstree Stúdióban.Nagy-Britanniában a kreatív iparágak sokkal gyorsabban nőnek, mint a gazdaság többi része. Ez azt jelenti, hogy a Brexit után központi szerepük lehet az ország jövőjében.A BBC ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az angol nyelvű produkciók iránti kereslet miatt krónikus stúdióhiány alakult ki Nagy-Britanniában, és ezért az árak is megemelkedtek, így a kisebb vállalatok nehezen jutnak produkciós helyszínhez.