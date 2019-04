A német ZDF-nek készít sorozatot a Maffiózók és a Trónok harca rendezője

Nagyszabású európai tévésorozatot készít Alan Taylor, a Maffiózók és a Trónok harca rendezője Frank Schaetzing Raj című világhírű regényéből.Az angol nyelvű ökológiai thrillersorozat a német ZDF tévécsatorna számára készül. Ez lesz az első nemzetközi projektje az Intaglio Filmsnek, a Beta Film és a ZDF Enterprises német produkciós cégek közös vállalkozásának - ismertette a Variety.com.A The Swam (Raj) című széria egy nemzetközi tudósokból és katonákból álló csoportot követ, amely felfedezi, hogy nem az ember az egyetlen intelligens faj ezen a bolygón: mélyen, az óceánok fenekén olyan kollektív intelligencia él, amelyek élőhelyét súlyosan károsította az emberi civilizáció, amelynek ezért drágán meg kell fizetnie.Frank Schaetzing 2004-ben megjelent regényét 25 nyelvre fordították le, világszerte sikert aratott.Taylor szerint a vállalkozás azért különösen izgalmas, mivel "ritkán botlik az ember ilyen globális témába, amely a karakterek és az érzelmek szintjén is jól működik", ráadásul tükrözi azokat a problémákat, amelyekkel a világ manapság küzd.A nyolcrészes sorozatot a deadline.com értesülése szerint 2020 elején kezdik forgatni.Taylor jelenleg a Maffiózók előzményfilmjén dolgozik. A The Many Saints of Newark jövőre kerül a mozikba.