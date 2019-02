A MOL Vidi és a DVTK stadionja is esélyes a 2018 legszebb arénája címre - Vasárnapig még voksolhat

A DVTK és a MOL Vidi stadionja is bejutott a legjobb tíz közé abban a vetélkedésben, amelynek célja megtalálni a 2018-ban átadott legszebb arénát.A versenyt kilencedszer meghirdető Stadium Database című lengyel honlap hírlevele szerint a zsűri várhatóan jövő csütörtökön jelenti be a győztest.A legjobb tízben a magyar létesítményeken kívül négy orosz, két kínai, valamint egy-egy török és ausztrál aréna kapott még helyet.Azközönségszavazáson is részt vesz, ebben vasárnapig lehet leadni a voksokat a stadiumdb.com oldalon.