A mentők senkit nem hagynak magára

Néhány napja osztotta meg az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán annak a sérült ragadozó madárnak a történetét, aki a Tótkomlósi Mentőállomás udvarán landolt, és már nem is tudott onnét továbbrepülni.Mint írják, bajtársaik nem tétlenkedtek, a Körös-Maros Nemzeti Parktól kértek azonnali segítséget. A feltehetően fiatal héja, elképesztő bizalmat mutatott a mentők felé, mintha tudta volna, jó kezekben van. A park gyorsan kiérkező szakemberei, végül stabil állapotban szállították kórházba a törött szárnyú madarat.Erről az esetről így számoltak be "A gyermekek éppen tervezett programjuk közepén jártak a városban, amikor “leszakadt az ég". A pedagógusok jól döntöttek, hisz a MENTŐÁLLOMÁS tábla láttán, a kapun csengetve kértek segítséget. Bajtársaink azonnal beengedték az ázott apróságokat és hamar teát főztek a váratlan vendégseregnek.Amíg a kis kabátok száradtak a csoport zavartalanul elfogyaszthatta az uzsonnát, utána pedig a mentőautókat is birtokba vehették. Végül senki nem bánta, hogy így alakult a program, hisz az eső már rég elállt, mikor a vidám gyermekcsapat elhagyta a mentőállomást! "