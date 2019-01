A magyar kultúra napja a közmédiában

Kedden, január 22-én a magyar kultúra körül forog minden a közmédiában. 1989 óta minden évben ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját a Himnusz születésére emlékezve. Ilyenkor kiemelt figyelem irányul a kultúra gyöngyszemeire és a jelenkor kulturális kincseire, legyen az irodalom, színház, tánc, zene, vagy filmművészet.A Duna Televízió a sorozatok között versekkel készül, illetve emblematikus műsoraiban is foglalkozik a jeles nappal. A Család-barát című magazinműsor az Országos Széchenyi Könyvtárba kapcsol, ahol csak ezen a napon állítják ki a Himnusz kéziratát, és ennek kapcsán a Himnusz keletkezéséről beszélgetnek, illetve a vers helyéről a kultúrában, de szó esik az Olvass többet versenyről is. A 20.25-kor kezdődő Önök kérték is több bejátszással emlékezik meg a magyar kultúra napjáról. Este pedig Bereményi Géza 1988-as filmdrámáját, az Eldorádót láthatják a nézők Eperjes Károllyal, Pogány Judittal és Eszenyi Enikővel a főszerepben.Az M5 kulturális csatorna "kultúrkülönítménye" a nap folyamán járja a várost és három meglepetéshelyszínen rendhagyó órákat tartanak gyerekeknek. A nézők ezekből bejátszásokat láthatnak több alkalommal január 22-én. Este a csatorna vitaműsorában, a 21 órakor kezdődő Ez itt a kérdés…-ben az érdeklődők megtudhatják, hogy a hazánkban élő külföldi alkotók, művészek, miért szeretik a magyar kultúrát, és a külhoni magyar intézetekbe betérők mire kíváncsiak a magyar kultúra gazdag kínálatából. Ezt követi az 1973-as első magyar egész estés rajzfilm, a János vitéz felújított változatának bemutatója.A televízióadók mellett a Kossuth Rádió is tematikus nappal várja a hallgatókat a magyar kultúra napja alkalmából. A Napközben című műsor 9 és 10 óra között országos körképpel készül arról, hogy milyen események, rendezvények várják a hallgatókat az ország különböző pontján. Majd az olvasás fontosságáról és az élethosszig tartó tanulásról lesz stúdióbeszélgetés, amelyből megtudhatjuk, hogy miként fogadják az egyetemek és a magánszféra, ha valaki 40-en túl beül az iskolapadba. Délután a csatorna Jó napot Magyarország! című műsora is beszámol a magyar kultúra napjának eseményeiről.