A Last Call és a Ruben Brandt, a gyűjtő is díjat nyert Triesztben

Kis Hajni Last Call című munkája a legjobb rövidfilmnek járó díjat, Milorad Krstic rendezése, a Ruben Brandt, a gyűjtő pedig a Sky Arte televízió különdíját nyerte el a közép-európai filmek nagy presztízsű filmfesztiválján Triesztben - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap szerdán az MTI-vel.



A 30. alkalommal megrendezett trieszti filmfesztivál kedd esti díjátadóján a trieszti közönség döntése alapján kapta meg a legjobb rövidfilm díját Kis Hajni Last Call című diplomafilmjéért, amely a Filmalap támogatásával, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen készült.



A Last Call nemzetközi premierje tavaly nyáron volt a szarajevói fesztiválon, ahol megkapta a legjobb vizsgafilm díját. A lengyelországi Lublinból is fődíjat hozott el Kis Hajni diplomafilmje, míg a franciaországi Villeurbanne fesztiválján a film főszereplőjének, Zsurzs Katinak a legjobb színésznő díját ítélte a zsűri.



Milorad Krstic egyedi látványvilágú akció-thrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő a James Bond-filmek hangulatát megidézve vezeti be a nézőt a művészet rejtett dimenzióiba. A magyar gyártású egészestés animációs film világpremierje a locarnói filmfesztivál szabadtéri vetítésén, a nyolcezer férőhelyes Piazza Grandén volt augusztusban és azóta nagy sikerrel járja a filmfesztiválokat világszerte. A film megnyerte a bukaresti animációs filmfesztivált, majd a sevillai filmfesztiválról a legjobb forgatókönyv, a legjobb elsőfilm és az andalúz forgatókönyvíró-szövetség díját is elhozta.



A 20 ország újságíróiból, bloggereiből és sajtófotósaiból álló nemzetközi szervezet, az International Press Academy Satellite-díjra jelölte a magyar filmet, majd az egyik legrangosabb szakmai díjra, az Annie Awards-ra is jelölték két kategóriában - a legjobb független film és a legjobb vágás - Milorad Kristic alkotását, a díjátadók februárban lesznek.



Az animáció zenéjét Cári Tibor szerezte, a produceri munkát Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina és Kurdy-Fehér János végezte. A filmet november óta játsszák a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában, eddig mintegy negyvenezren váltottak rá jegyet.