A közönség összefogásával közel 200 gyerek juthat el Farkasházi Réka karácsonyi koncertjére

Imádom a karácsonyt, a hangulatát, a készülődést, az illatokat, az ízeket, a fényeket, mindent, ami ehhez a csodás ünnephez tartozik. Az idei év pedig még inkább izgalmas lesz számunkra, hiszen első karácsonyunk lesz Tamarával együtt, aki ugyan még csak hat és fél hónapos lesz akkor, tehát még sokat nem fog érzékelni az egész felfordulásból, de természetesen az ő ajándékát már beszereztem. Kell is, hogy előre készüljek, hiszen a december, mint mindig, most is sok munkával teli: a zenekarommal járjuk az országot, hogy minél több helyre tudjunk vidámságot, verset, dalt vinni"

Mi a koncertjeinken családokat szórakoztatunk sok-sok éve, célunk, hogy a gyerekek mellett a szülők is jól érezzék magukat. Hogy igazi közös élményekkel gazdagodhassanak. Hiszen ezek táplálják, építik a családnak nevezett kis közösség életét.

Akik járnak a koncertjeinkre, már tudják, hogy a családnál nincs nagyobb kincs a világon. Vannak viszont olyan gyerekek, akiknek nem adatik meg a család oltalmazó szeretete. De hamarosan felnőnek majd és nekik is meg kell tanulniuk, hogyan kell családot építeni, egyben tartani.

Egy koncert persze nem elegendő, de talán adhat olyan élményt, ami megragad, átlendít, elindít egy folyamatot. Idén dupla koncertet tartunk a MOM-ban december 9-én. A délelőtti koncertre már alig van jegy, de a délutáni koncerten lehetőségünk van olyan gyerekeket fogadni, több alapítvánnyal együttműködve, akiknek nem lenne lehetőségük hasonló élményhez jutni."

– meséli mosolyogva Farkasházi Réka.A kétszeres Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar immár hagyományosan a MOM Kulturális Központban tart karácsonyváró nagykoncertet, ahol felcsendülnek a tavalyi év legjobb gyermekalbumaként díjazott Igazi Karácsony dalai, és néhány új szerzemény is.Réka ezúttal egy újabb karácsonyi csodát is megálmodott, amelyhez szerencsére máris nagyon sokan csatlakoztak.A zenekar maga is több csoport eljutását segíti a koncertre, de nagyon sok civil támogató is csatlakozott a felhíváshoz, így közel 200 gyermek jegyét a közönség vásárolja meg. Ha valaki még szívesen csatlakozna, a tintanyulrendeles@gmail.com címen írhat Rékának és a zenekarnak.A zenekar és a színésznő persze a jövő évre is sok tervvel készül: már elkezdték az új album dalainak felvételét, tervek vannak egy színpadi gyermekelőadás létrehozására is a Bátor Tintanyúl történetéről, és egy különleges mesesorozat is előkészületben van.És hogy ez a meghitt hangulatú koncert is emlékezetes maradjon, december 9-én több videoklip is készül a koncerten. Az egyik az album címadó dalból, az Igazi karácsony című szerzeményből.A kliphez várják gyermekek rajzait is, hogy szerintük milyen az igazi karácsony. A legjobb, legkedvesebb rajzok belekerülnek majd a klipbe is. További infó a zenekar Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/Tintanyulak/