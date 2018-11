A Hősök terén volt az ősbemutatója, most a tévében is látható lesz a Trianon című rockopera

Szombaton este sugározza a Trianon című rockoperát az M5 kulturális csatorna - közölte az MTVA Sajtó Osztálya kedden az MTI-vel.Az Esztrád Színház június 22-én és 23-án a budapesti Hősök terén mutatta be a rockoperát Koltay Gábor rendezésében. A két előadást összesen 18 ezer ember látta. Az előadásokat 12 kamerával rögzítették, ezt a felvételt láthatják szombaton 21 óra 5 perctől az M5 kulturális csatorna nézői.A mű zenéjét Koltay Gergely, a Kormorán együttes alapítója és vezetője szerezte, aki egyben a dalszövegek túlnyomó többségét is írta. A rockopera szövegkönyvét, amelyben versek, prózarészletek, dokumentumok is elhangzanak, Koltay Gábor állította össze.A zenés történelmi játék szereplői között volt Varga Miklós, Vadkerti Imre, Kalapács József, Rudán Joe, Palcsó Tamás, Makrai Pál, Fehér Nóra, Benkő Péter, Ruttkay Laura, Sipos Imre és Laklóth Aladár is.A produkcióban, amelynek koreográfusa a makói Forgatós Táncegyüttes vezetője, Doktor László volt, több száz táncos, hagyományőrző, lovas és artista működött közre.A darab a századfordulótól napjainkig idézi meg a történelmet, kiváltképp az 1920-as trianoni békediktátum és az azt követő revíziós időszak, majd a kényszerű alkalmazkodás körülményeit - áll a közleményben.Az összegzés szerint szombaton délben az Így készült a Trianon rockopera című 52 perces werkfilm is látható lesz exkluzív színészinterjúkkal és színpad mögötti felvételekkel.