A Groovehouse énekesnője, Judy még 7 hónapot adott az égieknek, hogy teherbe essen

Csodával határos, hogy az anyai örömöket élvezheti Judy, az orvosok ugyanis fehéren-feketén kijelentették: nem lehet gyermeke. Az énekesnő – aki idén lesz 45 éves –, azonban három év próbálkozás után, 2011 decemberében életet adott kislányának, Majának, aki gyakran nekiszegezi a kérdést: mikor érkezik a kistestvér? – írja a Bors.



– Egyáltalán nem zárkózunk el a férjemmel a családbővítéstől, sőt kifejezetten örülnénk, ha lenne Majának egy kis barátja. Én mindig három gyermeket szerettem volna, de úgy fest, ez közel a 45-höz már nem fog megvalósulni – vallja be Judy, aki azonban a második gyermekről még nem mondott le.



– Két éve próbálkozunk Balázzsal, de igazság szerint egyikünk sincs ráfeszülve a babakérdésre. Az égiekre bízzuk a családbővítést. Boldogok lennénk, ha születne még egy kislányunk – mert mind a ketten inkább azt szeretnénk –, de ha nem jön össze, akkor azt is elfogadjuk. Ez sokak­nak furcsa, és kérdezgetik is, hogy miért nem lombikprogramozunk, de nekünk eszünkbe sem jut ilyesmi. Ha természetes úton nem fogan meg, akkor annak oka van – mondja az énekesnő, aki még hét hónapot adott magának, hogy teherbe essen.