A Föld órája: szombat este számos nagyváros, intézmény és vállalat fényeit lekapcsolják

Szombat este, magyar idő szerint 20.30-kor számos nagyváros, intézmény és vállalat fényeit, valamint Budapest több ikonikus épületének díszkivilágítását lekapcsolják a Föld órája mozgalomhoz csatlakozva.



A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra.



Nyíregyházán többek között a római katolikus, a görög katolikus, az evangélikus és a református templom, Debrecenben a Nagytemplom, Tatabányán a Turul emlékmű és templom, Sopronban a Szent Mihály-templom, a Mária- és a Szentháromság-szobor díszvilágítását kapcsolják le.



Idén először a budapesti Gül Baba Kiállítóhely és Kulturális Központ is csatlakozik a Föld órája mozgalomhoz, így szombaton egy órára a türbe fényei is kihunynak, valamint Budapest több ikonikus épületének díszkivilágítását is lekapcsolják. Az MKB Bank lekapcsolja Váci utcai székházának külső díszkivilágítását, a Samsung egy órára áramtalanítja legnagyobb budapesti kijelzőit és reklámfelületeit. A kezdeményezéshez a Felelős Gasztrohős Alapítvány Fenntartható Vendéglátóhelyei gyertyafényes vacsorák szervezésével kapcsolódnak.