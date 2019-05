A Facebook feldarabolására buzdít a közösségi oldal egykori társalapítója - A vállalat erről hallani sem akar

A Facebook elismeri, hogy a siker elszámoltathatósággal jár. De nem kényszeríthető ki elszámoltathatóság azzal, ha egy sikeres amerikai vállalat feldarabolására buzdítanak

Hughes a The New York Times hasábjain megjelent írásában a vállalat feldarabolása mellett foglalt állást, meglátása szerint ugyanis a közösségi oldal túlságosan befolyásossá vált, felügyelete pedig problémás.Hughes a Facebook, az Instagram és a WhatsApp külön vállalatokká alakítását indítványozta. A Facebook helyi idő szerint csütörtök este közölte: e kérdés helyett az internet szabályozására kellene összpontosítani.- közölte közleményében Nick Clegg, a Facebook szóvivője.- áll a vállalat közleményében.Emmanuel Macron francia elnök pénteken Párizsban fogadja Mark Zuckerberget, a Facebook elnök-vezérigazgatóját, hogy internet-szabályozással kapcsolatos kérdéseket vitassanak meg.Hughes a The New York Times című amerikai napilap csütörtöki számában megjelent véleménycikkben arról írt: korábbi üzlettársa,Hughes kiemelte azt is: "az amerikai nép hagyománya a monopóliumok megzabolázása, bármennyire jó szándékúak is a vezetőik", de úgy látja Zuckerberg hatalma "példa nélküli".A közelmúltban a Facebook egyébként is a bírálatok kereszttüzébe került szerte a világon, főként adatmegosztási gyakorlata, illetve az oldalon terjedő álhírek és gyűlöletbeszéd miatt.Több amerikai törvényhozó a technikai óriáscégek feldarabolását, valamint szövetségi adatvédelmi szabályozást sürgeti. Elizabeth Warren - demokrata párti szenátor, a 2020-as amerikai elnökválasztás hivatalos elnökjelölt-aspiránsa - ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén feldarabolná az olyan technológiai óriáscégeket, mint a Facebook, az Amazon és a Google.Eközben egyes amerikai törvényhozók arra kérték az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumát, hogy kezdeményezzen trösztellenes vizsgálatot a Facebook ellen.Tavaly nagy botrány tört ki, amikor kiderült, hogy a Facebook mintegy 87 millió felhasználója adatait adta el a Cambridge Analytica brit tanácsadó cégnek választási hirdetések pontos célba juttatása céljából.Írásában Hughes is felhívja a figyelmet a biztonság és az adatvédelem kérdéseire:A világ legnagyobb közösségi hálózata, a Facebook egykori társalapítója, Chris Hughes csütörtökön közzétett írásában a Facebook feldarabolása mellett foglalt állást.Hughes arra kéri az amerikai hatóságokat, hogy bontsák több részre a Facebookot, mivel meglátása szerint az oldal túlságosan befolyásossá vált, felügyelete pedig problémás.A New York Times című amerikai napilap csütörtöki számában megjelent véleménycikkben Chris Hughes azt írta: korábbi üzlettársa, Mark Zuckerberg a Facebook, az Instagram és a WhatsApp vezetőjeként "ellenőrizetlen hatalommal" bír, amin változtatni kell."Mark befolyása megdöbbentő, messze meghaladja bárkiét a kormányból vagy a magánszektorból. Mark egy kedves, jó ember, de dühös vagyok rá amiatt, hogy miközben az oldal növekedésére összpontosított, a kattintásokért cserébe feláldozta a biztonságot és az udvariasságot" - jegyezte meg a szerző.A Facebook egykori társalapítója kifejti azt is, hogy a Facebook fejlesztésében betöltött szerepe miatt önmagában is csalódott, aggályosnak tartja az adatvédelmi kérdéseket, és azt ahogyan a nacionalista és illiberális erők kihasználják a felületet.Hughes felhívta a figyelmet arra, hogy a Facebook piaci dominanciája és mérete egyúttal azt jelenti, hogy a vállalat bármilyen riválist legyűr - mielőtt annak működése egyáltalán beindulhatna - károkat okozva ezzel a start-up kultúrának. Úgy látja, Zuckerberg az oldalon keresztül lényegében szert tett a szólásszabadság ellenőrzésére.Hughes kiemeli: "az amerikai nép hagyománya a monopóliumok megzabolázása, bármennyire jó szándékúak is a vezetőik", de úgy látja Zuckerberg hatalma "példa nélküli és nem amerikai", ezért is szükséges a Facebook feldarabolása.A Facebook még csütörtökön reagált Hughes írására, elutasítva az egykori alapító javaslatát a vállalat három részre darabolásáról. Közben egyes amerikai törvényhozók arra kérték az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumát, hogy kezdeményezzen trösztellenes vizsgálatot a Facebook ellen.A Facebook közösségi hálózatának több mint 2 milliárd felhasználója van a világon. A Facebookhoz tartozik a WhatsApp és a Messenger nevű csevegőalkalmazás és az Instagram nevű képmegosztó oldal is - mindhárom egyenként több mint egymilliárd felhasználóval bír. A Facebook 2012-ben vásárolta meg az Instagramot, a WhatsAppot pedig 2014-ben.A közelmúltban a Facebook a kritikák kereszttüzébe került szerte a világon, főként adatmegosztási gyakorlata, illetve az oldalon terjedő álhírek és gyűlöletbeszéd miatt.Tavaly nagy botrány tört ki, amikor kiderült, hogy a Facebook mintegy 87 millió felhasználója adatait adta el a Cambridge Analytica brit tanácsadó cégnek választási hirdetések pontos célba juttatása céljából.Chris Hughes - Mark Zuckerberg egykori szobatársa és a Facebook egyik társalapítója - az egyik olyan személy, aki segített közösségi médiaóriássá tenni a Facebookot. A mai Facebook elődje 2004-ben jött létre, azt Mark Zuckerberg, Chris Hughes és Dustin Moskovitz hozta létre az amerikai Harvard Egyetemen.