A Dream Theater új albumával jön a Fezen fesztiválra

Februárban megjelenő új lemeze anyagából és régi ismert dalaiból ad koncertet az idei Fezen fesztiválon a Dream Theater. A progresszív metálzene amerikai alapcsapata július 25-én lép fel a székesfehérvári fesztiválon - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A Dream Theater új, immár tizennegyedik stúdióanyaga február 22-én jelenik meg Distance Over Time címmel. A zenekar eddig tíz alkalommal játszott Magyarországon: először 1998-ban, legutóbb 2017-ben a Tüskecsarnokban. Koncerteztek már a Fezenen is, 2011-ben.



A zenekar korábban bejelentette, hogy 2019-es koncertjein az új lemez dalai mellett eljátssza húsz évvel ezelőtt kiadott, ma már klasszikusnak számító albuma, a Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory számait is.



A progrock zenekarban, amely eddig világszerte mintegy 15 millió albumot adott el, mára két alapító tag maradt, John Petrucci gitáros mellett John Myung basszusgitáros. Mellettük James LaBrie énekel, Jordan Rudess játszik billentyűs hangszereken, Mike Mangini pedig dobol. Az együttes a tagok kimagasló technikai tudásáról, többtételes dalszerkezeteiről, valamint erőteljes koncertjeiről ismert.



A Dream Theater legutóbbi (dupla) stúdióalbuma, a The Astonishing 2016-ban jelent meg.



A szervezők már korábban bejelentették, hogy az idei székesfehérvári Fezenen, amely idén július 24-től 27-ig tart, fellép az Airbourne, a Cradle of Filth, a Life of Agony, a Firewind és a Queensryche.