A Despacito előadója augusztusban a Sportarénában lép fel

Az elmúlt évek talán legnagyobb popslágere, a Despacito Puerto Ricó-i előadója augusztus 17-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Luis Fonsi Vida Tour című körútja keretében lép fel a magyar fővárosban, ahol legutóbb éppen két évvel korábban járt, akkor a Budapest Parkban adott sikeres koncertet.



A 40 éves énekes, dalszerző a latin zene egyik legismertebb előadója. Több mint húszéves eddigi pályafutása során lemezei számos országban (Mexikó, Spanyolország, Egyesült Államok, Puerto Rico, Argentína, Kolumbia, Venezuela) lettek arany- és platina besorolásúak, megkapta a Latin Grammyt is.



A zenetörténelembe 2017-ben írta be magát, amikor megjelent Daddy Yankee-vel közös dala, a Despacito, mely világszerte kirobbanó sikert aratott. A dal azóta minden idők legnézettebb videója a YouTube-on, jelenleg több mint 6 milliárd megtekintésnél jár. A Despacitónak (magyarul: Lassan) számos változata készült, többek között egy remix Justin Bieber közreműködésével, amely nagyban hozzájárult ismertségéhez.



A Despacito rekordot döntött a stream lejátszás terén is, ami 2017 júliusában elérte a 4,6 milliárdot. A szám az Egyesült Államokban tizenhat hétig vezette a sikerlistákat, további slágerei közé tartozik az Échame la Culpa, az Imposible, a Sola vagy a Somos Uno.