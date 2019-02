A Dal 2019 döntő - Énekeltek a nagy esélyesek: messzire repül-e a madár? - online

Fotó: MTVA

Folytatódik a show:jön aza Nyári záporral. Ők egyébként A Dal idei felfedezettjei.Most jön egy kis szünet, reklámokkal.Nézzünk egy újabb nagy esélyest:áll színpadra a Madár, repülj! című számmal. Gyönyörű ez a dal, ami Gergő saját szerzeménye, és amihez saját tragédiájából merített erőt, az üzenete pedig az, hogy soha ne adjuk fel a reményt.Nagyon meglepődnénk, ha a zsűri nem adna esélyt ennek a dalnak, hogy a nézők döntsenek a sorsáról, ott kell lennie a legjobb négy között a végén. Gergő előadása mellet csodálatos a látványvilág is, a legerősebb vizuál a mezőnyben ebben a produkcióban van.Nem állunk meg, érkezik a 2017-es győztesa színpadra, Az én apám című dallal, a szeretetről szól. Joci úgy érzi, jó döntés volt újra elindulni a dalválasztón, a fináléba jutása ezt igazolta is. De lesz-e ez a dal az új Origo?Varázslatos a dal, ahogy Bogi is mondja, és nagyon megható Joci őszinte előadása - mindent kiadott magából -, de ha összevetjük, akkor szerintünk nem szárnyalja túl a korábbi győztes szerzeményt, ugyanakkor biztosan ott lesz a legjobb négy között.Miután Bogi beszélgetett a két első fellépővel a páholyban, és bemutatták, mit nyerhetnek azok, akik a produkciók után szavaznak, jön a rock:és a Kulcs.Ment a headbang, a hajrázás, dübörgött a rock, jól szól a dal, de ez a tavalyi győztes AWS -hez képest messze nem annyira jó, hogy ott legyen az Eurovízión.A nagyon fiatalérkezik Holnappal. A dal témája nemcsak a fiataloknak szól, mindenkinek az életében eljön az a pont, amikor elszakad otthonról. Ezzel a dallal picit többek lehetünk - mondja a felvezető kisfilmjében az énekes.Szépen énekel Bogi, de különösebben nem ragad magával minket a produkció, inkább az énekesnő szoknyájára vetített képeket szemléltük. Vincze Lilla szerint angyali a produkció, Bogi fiatal tehetség, nem szabad elengedni a kezét.jön a Hozzád bújnék című dallal. Az a hét elején derült ki, hogy Petruskát plágium miatt kizárták a versenyből, az ő helyére érkezett Gergő.Nagyon szép a dal és fontos az üzenete - az árvaságról szól -, az előadó gyönyörűen is énekli, de a végső négyesbe valószínűleg nem jut majd be. A zsűri ennek ellenére szintén elragadottan nyilatkozik, Feró kiemeli, hogy Gergőnek egy hamis hangja sincs.nyitja a fellépők sorát a Roses című szerzeménnyel. Ez a 2014-es győztes Kállay-Saunders András új formációja.Erős kezdés volt ez, nagyon: a zenekar hozta a tőlük elvárt színvonalat, hatalmas energiákkal tolták az eredeti stílusú dalt. Hallhatóan Ferót is magával ragadta a produkció, Vincze Lilla szerint is a maximumot hozták ki magukból a fiúk.- A győri műsorvezetők elindították a finálét: Bogi és Freddie egy duettet énekelt, a produkció a korábbi A Dalban előadott versenydalaikból állt össze - (We All és Pioneer). A szuper előadás után köszöntik a zsűrit: Both Miki, Vincze Lilla, Nagy Feró és Mező Misi értékel ma is - a produkciók után csak szóban, pontozni akkor fognak, ha lement az összes előadás. Kiválasztanak négy dalt, akik közül a nézők dönthetik el, ki lesz a győztes.

A ma esti döntőben előbb a szakmai zsűri tagjai választanak ki pontozással négy dalt, majd a tévénézők szavazatai alapján dől el, hogy ezek közül melyik lesz Magyarország dala és képviselheti az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon május 14. és 18. között Tel-Avivban.

Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett

A Dal 2019 döntőjébe jutottAz én apám című dallal,a Holnappal, Szekér Gergő a Madár, repülj! című számmal, a Kulcs című szerzeménnyel,a Hozzád bújnék című dallal, aza Nyári záporral,a Szótlanság című dallal és aa Roses című szerzeménnyel.A közmédia nyolcadik dalválasztó showjának zsűrijében Both Miklós Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Vincze Lilla előadó, dalszerző, zenepedagógus, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa és Nagy Feró, énekes, szövegíró, a Beatrice frontembere szerepel.A Dal 2019 műsorvezetői győri előadók: Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, akik ma este különleges duettel készülnek.