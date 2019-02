A Dal 2019 döntő - Az Eurovízióra repülhet Szekér Gergő madara ma este

Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett

Erős a döntő mezőnye



A Dal 2019 fináléjába jutott a verseny két korábbi győztese is: a 2014-ben első Kállay- Saunders András most duóban szerepel The Middletonz néven, a daluk címe Roses, és újra versenybe száll az elsőségért a 2017-es győztes Pápai Joci, Az én apám című dalával. Mellettük hallhatjuk még az Acoustic Planet (Nyári zápor), a Fatal Error (Kulcs), Nagy Bogi (Holnap), Oláh Gergő (Hozzád bújnék), Vavra Bence (Szótlanság) és természetesen Szekér Gergő (Madár, repülj!) előadását.

– Sok minden kavarog bennem a döntő előtt. Rengeteget álmodok, így persze már a verseny is előjött éjjelente - hol ez, hol az az eredmény születik álmomban – ezért aztán picit furcsa érzésekkel ébredek. De nagyon reménykedem, és bízom az emberekben. A dal üzenete sokakhoz eljutott, azt veszem észre, hogy még a külföldiekhez is, akik nem értik a szöveget, mégis tudják - akár a dallamból, hangszerelésből - hogy miről szól a Madár, repülj!. Hatalmas boldogság ez nekem, úgy érzem, én már nyertem belül – fogalmazott lapunknak Szekér Gergő.A dal zenéjét és szövegét is az előadó írta, ez volt az első alkalom, hogy magyarul készített egy számot. Bár Gergő saját tragédiájából merített a dalhoz - gyermekkorában veszítette el édesanyját -, a Madár, repülj! üzenete mégis az, hogy ne veszítsük el a reményt, bármilyen nehézséggel is találjuk szembe magunkat. Próbáljunk felállni a kudarcokból, engedjük elrepülni a madarat…Gergő előadását a zsűri megrázóan szépnek találta már az első alkalommal is, Nagy Feró még azt is megjegyezte: "Lehet, hogy ez lesz az év dala!". A középdöntőre aztán csodálatos látványvilággal is kiegészült a produkció, ami nagyon magas pontszámmal jutott a fináléba. Hogy a ma esti show-ban várható-e bármi változtatás, arról Gergő így nyilatkozott:– Inkább bennem lesznek változások. Az eddigi két alkalommal a műsorban más-más érzelmek törtek fel belőlem a színpadon. A válogatón picit elragadott a személyes mondanivalója a dalnak, a múlt heti elődöntőben pedig inkább a közönségnek énekeltem. Most megpróbálom megtalálni a középutat, a kettő közötti egyensúlyt, mert úgy érzem, a kettő ötvözetéből lesz még jobb az előadás.Gergő dala a saját korosztályának is szól, ahogy fogalmaz, kultúránk megismerésére próbálja ösztönözni a kortársait. – Az egyik lakótársam néptáncos, és egy este elkezdtünk hallgatni egy magyar siratót, meg is jegyeztem, hogy mennyire szép. Akkor gondolkodtam el azon, hogy ugyan én a Kodály-módszeren túl is rendesen beleástam magam, mégis úgy érzem, még mindig keveset tudok a saját kultúrámról, a hazámról. Kitaláltam magamnak egy dallamot a zongorán, ami nagyon megtetszett, és amiből aztán a Madár, repülj! született. A dallal azt is üzenem a kortársaimnak: nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, honnan jöttünk, milyen értéket képvisel a mi kultúránk. Ha esélyt kapok rá, ezt szeretném megmutatni az Eurovízión is, amellett, hogy hangszereléssel próbáltam egy kicsit könnyebben befogadhatóbbá tenni a dalt a "mai füleknek" is.A felvidéki fiatal elmesélte, kiskorában édesanyja is énekelt neki népdalokat, egyébként minden más zenei stílust is meghallgatott, egyik kedvenc műfaja a jazz. De arra is pontosan emlékszik, mi volt a kis kori álma:– Pont a minap kezdtem el írni egy dalt, egyszerűen kifakadt belőlem, mert egy picit elérzékenyültem otthon, magamban. Ugyanis, amikor régen anyuval néztük a dalválasztót - akkor még nem így hívták a műsort - , azon nevettünk, hogy egyszer én is benne leszek a tévében. Eszembe jutott ez mondat, és felfogtam: most épp az álmomat élem.A 23 éves párkányi fiatal nemcsak az új dalon dolgozik, hanem az albumterve is készül - ugyan erről még nem árulhatott el konkrétumokat, és természetesen most A Dalra koncentrál. A ma esti fináléban, ahogy az eddigi adások alatt is, a stúdióban ott szurkol majd Gergőnek a nagymamája.– Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert olyanok vagyunk, mint a barátok: naponta telefonálunk, és elmesélem neki, hogy mi történt velem, nincsenek titkaim előtte. Ő pedig mindig mondja, hogy milyennek látott, az is kiszúrta, hogy a legelső adás elején remegett a kezem. Erre azt mondta: "Gergő, most már fogd fel, hogy itt vagy, és légy szíves fogd meg azt a mikrofont rendesen!" - nevetett az énekes.