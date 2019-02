A Dal 2019 - Szombaton lesz a második elődöntő

A szombati adásban lép színpadra Antal Tímea feat. Demko Gergő (dalának címe: Kedves Világ!); a Fatal Error (Kulcs); a Mocsok 1 Kölykök (Egyszer); Nagy Bogi (Holnap); a Nomad (A remény hídjai); Oláh Gergő (Hozzád bújnék); Pápai Joci (Az én apám); a Ruby Harlem (Forró) és Szekér Gergő (Madár, repülj!). Közülük négyen kerülnek a döntőbe - közölte az MTVA sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.



Az első elődöntőből, amelyet múlt szombaton bonyolítottak le, négyen már bejutottak A Dal 2019 február 23-i fináléjába: a zsűri pontszámaival az Acoustic Planet, Petruska és Vavra Bence, a nézők szavazataival pedig a The Middletonz. A Dal 2019 Felfedezettje különdíjat az Acoustic Planetnek ítélte a zsűri. A most szombati adásban az is kiderül, ki kapja A Dal 2019 Legjobb Dalszövegírója különdíjat.



Már elindult A Dal Akusztik online szavazás is. A www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet szavazni a 30 versenydal akusztikus változatára február 20-án éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be.



A Dal adásai után, 21.40-től exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza. A műsorban az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról, kulisszatitkokat osztanak meg a műsorvezetőkkel, Forró Bencével és Lolával. A Dal 2019 honlapján, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalain pedig extra tartalmak, videók és cikkek is elérhetők a műsorról.