A Dal 2019 - A Fatal Error nyerte a második válogatót

A metálzenét játszó Fatal Error Kulcs című dala 45 pontot kapott a zsűritől.



43 pont jutott az Acoustic Planet dalának, a Nyári zápornak, harmadikként jutott tovább a The Middletonz (benne A Dalban hatodszor induló Kállay-Saunders Andrással) és a Roses 41 ponttal, negyedikként Vavra Bence a Szótlansággal 39 ponttal, ötödikként pedig a miskolci The Sign az Ő című számmal, 38 ponttal.



Az első válogatón a négy zsűritag zenész, előadó - Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró - mellett az ötödik zsűritag a közönség volt.



A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhattak SMS-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább öt dal.



A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival a yesyes és az Incomplete című dal lett, így ez a formáció is bekerült az elődöntőbe.



A harmadik válogatót február 2-án rendezik, onnan is hat dal jut a két elődöntőbe, amelyeket február 9-én és 16-án tartanak. A Dal 2019 február 23-i döntőjébe nyolc produkció jut.



A Dal 2019-ről a www.adal.hu oldalon, valamint a műsor Facebook és Instagram oldalán található bővebb információ.